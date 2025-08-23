Седум кандидати на СДСМ ќе одржат прес конференции: Ќе откриваат скандали со тендерски шеми
Под слоганот „4 години разочарувања – 4 години локална власт на ВМРО-ДПМНЕ“, СДСМ започнува серија прес-конференции посветени на катастрофалното владеење во изминатите четири години локална власт на ВМРО-ДПМНЕ.
„Ќе ја прикажеме реалноста којашто граѓаните добро ја знаат: скандали со тендерски шеми, поскапени давачки за граѓаните, неисполнети ветувања, хаос во општините, урбана мафија и корупција.ВМРО-ДПМНЕ ја претвори локалната самоуправа во сервис за бизнис интересите на партијата и локалните моќници, а граѓаните ги заборави“, се вели во соопштението на СДСМ.
Денеска, почнувајќи од 11.00 часот, во седиштето на СДСМ ќе се одржи првиот серијал прес конференции:
- Прес конференција на портпаролката на СДСМ, Богданка Кузеска.
- Прес конференција на кандидатот за градоначалник на Битола, Методија Куновски.
- Прес конференција на кандидатката за градоначалничка на Прилеп, Петра Лукаровска.
- Прес конференција на кандидатот за градоначалник на Охрид, Асен Шајн.
- Прес конференција на кандидатот за градоначалник на Штип, Павел Иванов
- Прес конференција на кандидатот за градоначалник на Свети Николе, Дејан Гичев.
- Прес конференција на кандидатот за градоначалник на Неготино, Петар Мантев.
- Прес конференција на кандидатот за градоначалник на Куманово Мартин Костовски.