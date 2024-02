Се разбира, и Мерил Стрип беше на Греми

Лос Анџелес– Иако секое појавување на Мерил Стрип е подарок за сите нас, многу луѓе се чудеа прашувајќи се зошто легендарната актерка се појави синоќа на 66. Греми награди во Лос Анџелес. Некои веруваа дека тоа е затоа што нејзината ќерка Грејс Гамер, исто така, присуствуваше да го поддржи нејзиниот сопруг музичар Марк Ронсон, но тоа не е целосно причината. Стрип всушност беше номинирана за Греми за најдобра аудио книга, раскажување и снимање приказни за Big Tree – нејзината седма номинација за Греми. Наградата ја доби Мишел Обама, за нејзината последна книга The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times.

Стрип пристигна малку доцна, но речиси по команда додека водителотТревор Ноа го одржуваше својот воведен монолог. Двајцата се прегрнаа, а Ноа изјави: „Знаете ли што значи ова? Греми ќе добијат Оскар“, додека Стрип се движеше до нејзиното седиште.

Тоа секако беше семејно дружење додека Стрип позираше со нејзината ќерка, зетот и Били Џоел за време на церемонијата. Вечерта беше подеднакво значајна за Ронсон, кој заработи пет номинации за Греми за неговата работа на саундтракот за филмот за Барби, вклучувајќи ги „Dance The Night Away“ и „I’m Just Ken“. Ронсон и Гамер се венчаа во август 2021 година и добија ќерка во март 2023 година.