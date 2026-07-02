СДСМ прашува: За кои реформи и пари зборува Кочовска?

СДСМ реагира на тврдењата дека Македонија била „реформски лидер“ прашувајќи кои се тие реформи и колку многу се тие пари што ќе ги добие државата, сега кога е објавено дека Црна Гора ќе добие над три милијарди евра, а ние само шеесетина милиони..

-Министерката за финансии зборува за пренасочување на европски средства кон „реформски лидери“. Прашуваме: За кои реформи? За оние кои Мицкоски ги најави дека ќе бидат завршени до 1 јуни, а за кои повеќе никој не зборува? За реформите за кои добија грејс период од една година уште во 2025 и не се исполнија? Што е сега со роковите? Што е направено од реформската агенда?

Македонија е во опасност да остане надвор од седумгодишниот план на ЕУ поради неисполнување на реформите. А, министерката зборува за „најголеми средства“ и за тоа дека Македонија е меѓу реформските лидери.За споредба: Црна Гора добива 3,2 милијарди евра, а Македонија ќе добие 65,7 милиони евра од Планот за раст на ЕУ. И тоа е „најмногу“?

Дали е тоа истата министерка која пред неколку месеци изјави дека „пола Европа ќе банкротира“, а Македонија ќе процвета? Истата која тврди дека сме „трета економија во Европа“, а немаме пари ни за зголемување на минималната плата?Изгледа дека Мицкоски со своите лаги ги зарази и своите министри. Или можеби и тие почнаа да му веруваат, реагираат СДСМ.