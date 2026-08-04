СДСМ: Обвинителството да отвори истрага за Мицкоски и Клековски – го загрозија здравјето на граѓаните на Гостивар
Повторно ново ветување. Повторно неисполнето. Повторно водата не е чиста, ниту техничка. Владата сѐ уште не достави официјален документ со кој се потврдува дека водата што граѓаните на Гостивар ја користат повеќе од една недела е технички исправна, наведува СДСМ во соопштение .
„Единствена „потврда“ беше изјавата на Мицкоски.
Ништо повеќе.
Денес повторно се врши хиперхлорирање.
Кога се прави хиперхлорирање – капењето не е дозволено.
Но никој не смее тоа јавно да им го каже на граѓаните, затоа што тогаш ќе се открие дека Мицкоски лажеше.
А лажењето и навредите се единствениот начин на комуникација што тој го познава.
Министерот Клековски најави дека од оваа недела водата ќе може да се пие.
Мицкоски рече дека има бактерија.
Денес официјално е потврдено: присутна е опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, која има сериозни последици по здравјето на човекот.
Тоа значи дека капењето не било дозволено, а граѓаните се капеа.
Ова е страшна информација што власта се обидува да ја прикрие.
За ова мораат кривично да одговараат:
• Христијан Мицкоски
• министерот Клековски
• и сите одговорни лица од институциите што молчеа додека се загрозуваше здравјето на граѓаните на Гостивар.
Ова сѐ уште трае.
Одговорноста не може и не смее да се избегне.
Го повикуваме Савевски барем еднаш да постапи согласно законот и да застане во одбрана на граѓаните. Знаеме дека е под команда на Мицкоски, но овојпат се во прашање животите на граѓаните и нивното здравје“, се наведува во соопштението на СДСМ.