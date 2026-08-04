До 07:30 часот утрово регистрирани 29 пожари на отворено, два се активни

Центарот за управување со кризи соопшти дека до 07:30 часот утрово се регистрирани 29 пожари на отворен простор, од кои два се активни, а 27 се изгаснати.

Активни се пожарите во Општина Кавадарци (помеѓу с. Раец и с. Ќесендре, каде гори нискостеблеста шума и ниска вегетација), како и во Општина Прилеп (ул. „Дебарска“, м.в. Теке (депонија), а другите три правци се изгаснати).

Според ЦУК, изгаснати се следните пожари:

Општина Бутел – ул. Бутелска бб (ниска вегетација);

Општина Шуто Оризари – с. Визбегово (ѓубре);

Општина Аеродром – с. Долно Лисиче (ѓубре и ниска вегетација);

Општина Сарај – с. Боковиќ (ѓубре);

Општина Сопиште (ѓубре);

Општина Битола – с. Крклино (ниска вегетација);

Општина Новаци – с. Магленци (депонија);

Општина Крушево – с. Јакранево (ниска вегетација);

Општина Василево – помеѓу с. Доброшинци и с. Василево (ниска вегетација, стрништа и дива депонија);

Општина Охрид – Буково (депонија);

Општина Кичево – с. Зајас (стрниште и плевна);

Општина Струга – помеѓу селата Враништа и Горна Белица (ниска вегетација);

Општина Македонски Брод – помеѓу с. Слатина и с. Грешница (ниска вегетација);

Општина Велес – населба Превалец (ниска вегетација);

Општина Росоман – с. Сирково (ниска вегетација и овошни насади);

Општина Росоман – с. Дербриште – Камен Дол (ниска вегетација);

Општина Куманово – с. Романовце (три интервенции на различни часови на исто место – ѓубре);

Општина Куманово – с. Рамановце, во близина на патарината (ниска вегетација, стрниште и ѓубре);

Општина Липково – с. Слупчане (ниска вегетација и стрниште);

Општина Липково – с. Опаје (стрниште);

Општина Старо Нагоричане – с. Стрезовце (ниска вегетација);

Општина Брвеница – с. Брвеница (нива);

Општина Јагуновце – патот с. Нераште кон с. Радуша;

Општина Јагуновце – с. Јанчиште (ниска вегетација);

Општина Тетово – м.в. Меда Три (ниска вегетација и ѓубре);

Општина Теарце – с. Теарце (нива, стрништа и ниска вегетација);

Општина Карбинци – помеѓу селата Карбинци и Балван (ниска вегетација).