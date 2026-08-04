До 07:30 часот утрово регистрирани 29 пожари на отворено, два се активни
Центарот за управување со кризи соопшти дека до 07:30 часот утрово се регистрирани 29 пожари на отворен простор, од кои два се активни, а 27 се изгаснати.
Активни се пожарите во Општина Кавадарци (помеѓу с. Раец и с. Ќесендре, каде гори нискостеблеста шума и ниска вегетација), како и во Општина Прилеп (ул. „Дебарска“, м.в. Теке (депонија), а другите три правци се изгаснати).
Според ЦУК, изгаснати се следните пожари:
Општина Бутел – ул. Бутелска бб (ниска вегетација);
Општина Шуто Оризари – с. Визбегово (ѓубре);
Општина Аеродром – с. Долно Лисиче (ѓубре и ниска вегетација);
Општина Сарај – с. Боковиќ (ѓубре);
Општина Сопиште (ѓубре);
Општина Битола – с. Крклино (ниска вегетација);
Општина Новаци – с. Магленци (депонија);
Општина Крушево – с. Јакранево (ниска вегетација);
Општина Василево – помеѓу с. Доброшинци и с. Василево (ниска вегетација, стрништа и дива депонија);
Општина Охрид – Буково (депонија);
Општина Кичево – с. Зајас (стрниште и плевна);
Општина Струга – помеѓу селата Враништа и Горна Белица (ниска вегетација);
Општина Македонски Брод – помеѓу с. Слатина и с. Грешница (ниска вегетација);
Општина Велес – населба Превалец (ниска вегетација);
Општина Росоман – с. Сирково (ниска вегетација и овошни насади);
Општина Росоман – с. Дербриште – Камен Дол (ниска вегетација);
Општина Куманово – с. Романовце (три интервенции на различни часови на исто место – ѓубре);
Општина Куманово – с. Рамановце, во близина на патарината (ниска вегетација, стрниште и ѓубре);
Општина Липково – с. Слупчане (ниска вегетација и стрниште);
Општина Липково – с. Опаје (стрниште);
Општина Старо Нагоричане – с. Стрезовце (ниска вегетација);
Општина Брвеница – с. Брвеница (нива);
Општина Јагуновце – патот с. Нераште кон с. Радуша;
Општина Јагуновце – с. Јанчиште (ниска вегетација);
Општина Тетово – м.в. Меда Три (ниска вегетација и ѓубре);
Општина Теарце – с. Теарце (нива, стрништа и ниска вегетација);
Општина Карбинци – помеѓу селата Карбинци и Балван (ниска вегетација).