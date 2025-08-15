СДСМ: Мицкоски ги прогласи македонските граѓани за неработници

15/08/2025 14:29

Додека Мицкоски анализира граѓаните едвај врзуваат крај со крај. Имено податоците велат дека за последните три месеца потрошувачката кошничка пораснала за над 2.000 денари, односно секој граѓанин во Македонија е посиромашен за 2.000 денари во рок од три месеци.

Само минатиот месец Македонија забележа инфлација од околу 5 проценти што значи дека од месец во месец екстремно се намалува вредноста на платите и пензиите кои ги земаат македонските граѓани.Во исто време Владата не превзема никакви мерки за да го подобри животниот стандард на граѓаните. Мицкоски не само што не нуди решенија туку го одби понуденото решение на СДСМ за покачување на минималната плата на 500 евра.

Владата ги излажа и пензионерите чие законско зголемување на пензиите го намали.
Во време кога македонските едвај го поминуваат месецт, илјадници евра се даваат за непродуктивни трошоци како анкети, изнајмени авиони и егзотична храна. 

За иронијата да е уште поголема денес Мицкоски ги навреди сите граѓани посочувајќи дека платите во Македонија не растат затоа што не расте продуктивноста на македонскиот работник.
Неработници не се македонските граѓани туку Владата која го донесе граѓанинот на работ на сиромаштијата со својата неспоснобност, некапацитетност и неработење.

Поврзани содржини

Билјана Ивановска ја објави кандидатурата за Центар, па веднаш доби кривична пријава
Одлуката на Уставниот суд нема да ја промени Преговарачката рамка, вели Муцунски
И Мендух Тачи се „одлепува“ од ДУИ
ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ се уште ги договараат заедничките кандидати за градоначаници
Нов непотизам на власта: Сопругата на директорот на „Булмак 2016“ именувана за раководител на Агенцијата за пошти
Ванковска за отсуството на Сиљановска околу Рамковниот договор: Ја бутна главата во песок или во вода?
Демократската партија на Турците го напушти „Европскиот фронт“ на ДУИ, на локалните избори оди самостојно
САД ги избришаа правата на македонското малцинство во Бугарија

Најчитани