Сателитски снимки: Еден куп руски авиони уништени во базата на Крим

Според сателитски снимки, најмалку осум воени авиони се уништени во експлозијата што се случи во вторникот во руската воздухопловна база на Крим.

Причината за експлозијата се уште не е позната. Според официјалната верзија на руското министерство, експлозијата се случила поради детонација на муниција, но не открија како дошло до детонацијата, пишува CNN. Украина не презеде одговорност за евентуалниот напад на базата Саки на Крим, каде што загина најмалку едно лице, пренесува Индекс.

Според сателитските снимки објавени од американската лабораторија Планет, може да се забележат огромни штети од експлозијата. Самата писта, се чини, не е оштетена. Сепак, како што додава Би-би-си, најмалку осум авиони се оштетени или уништени.

Сликите „пред и потоа“ од „Планета Лабс“ се првата независна потврда дека базата можеби е оштетена. Досега имаше малку детали за степенот на ударот на експлозиите. Но, сè уште не е јасно како и од што е оштетена базата.

Русија инсистира дека експлозиите биле предизвикани од муниција што експлодирала во магацин поради прекршување на безбедноста од пожари. Украина не ја презеде одговорноста – а нејзиниот министер за одбрана посочи дека невнимателните руски војници можеби се виновни.

#Ukraine: The first satellite pics of the aftermath of the Russian airbase in Novofedorivka, #Crimea have arrived: they show massive destruction.

We count approx. 5x Su-30SM multirole fighters & 6x Su-24M/MR strike/reconnaissance aircraft that were destroyed. 4 more is possible. pic.twitter.com/wOF4iWcXqN

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 10, 2022