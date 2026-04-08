Санчез: Нема да им аплаудирам на оние што го запалија светот, па се појавија со кофа вода

Шпанскиот социјалистички премиер, Педро Санчез, еден од најгласните западни критичари на војната против Иран, реагираше на објавувањето на прекинот на огнот со остра порака на платформата X.

„Прекините на огнот се секогаш добри вести, особено ако водат до праведен и траен мир. Но, ова моментално олеснување не смее да нè натера да го заборавиме хаосот, уништувањето и изгубените животи. Шпанската влада нема да им аплаудира на оние што го запалија светот само за да се појават со кофа вода. Она што е потребно сега е дипломатија, меѓународно право и МИР“, напиша тој.

Затегнати односи со Трамп

Санчез ги осуди нападите на САД и Израел врз Иран како „неоправдани“ и „опасни“, велејќи дека ставот на Шпанија е „не на војната“.

Неговата влада отиде подалеку од обичната реторика. Мадрид одби да им дозволи на американските сили да ја користат заеднички управуваната поморска база Рота и воздухопловната база Морон во јужна Шпанија за операции против Иран, што го натера претседателот Доналд Трамп да се закани дека ќе ги прекине сите трговски односи со Шпанија.

Владата на Санчез, исто така, го затвори шпанскиот воздушен простор за американските авиони вклучени во нападите врз Иран.