САД повторно ги одложуваат санкциите кон „Лукоил“

Министерството за финансии на САД повторно го одложи рокот за склучување трансакции со меѓународната мрежа на бензински пумпи на рускиот Лукоил, овој пат до крајот на октомври. Општата лиценца беше објавена вчера на веб-страницата на Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД и важи до 29 октомври оваа година.

Во декември, OFAC издаде лиценца според која трансакциите со мрежата на бензински пумпи на Лукоил во странство требало да бидат склучени на 29 април. Вашингтон воведе санкции врз Лукоил и Роснефт кон крајот на октомври, објаснувајќи дека сака да го ограничи буџетскиот капацитет на Русија за финансирање на војната во Украина.

Меѓународната филијала на Лукоил, со седиште во Виена, поседува мрежа од околу две илјади бензински пумпи во 20 земји, вклучувајќи ги Хрватска и САД. Американската мрежа вклучува 200 станици во Њу Џерси, Пенсилванија и Њујорк.

Роковите продолжуваат да се поместуваат

Кон крајот на март, OFAC повторно го продолжи рокот за завршување на преговорите за купување на странската подружница на Лукоил, до 1 мај. Претходно, американската влада го продолжи рокот до 17 јануари, потоа до 28 февруари, а потоа до 1 април.

Во посебна дозвола, OFAC вчера го продолжи и рокот за склучување трансакции со бугарските подружници на Лукоил, вклучувајќи ја и рафинеријата Нефтохим Бургас, исто така до 29 октомври 2026 година.