САД нема да бидат „задоволни“ ако Русија споделува разузнавачки информации со Иран

11/03/2026 08:18

Белата куќа изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп „не би бил задоволен“ ако Русија споделува разузнавачки информации со Иран во војната, но се воздржа од какви било остри критики кон Москва.

„Претседателот и специјалниот пратеник Стив Виткоф рекоа дека ѝ пренеле порака на Русија дека ако ова навистина се прави, тие нема да бидат задоволни и дека се надеваат дека тоа нема да се случи“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, на брифинг.

Во петокот, Вашингтон пост објави дека Москва му дала на Техеран класифицирани информации, вклучувајќи ги и локациите на американските воени бродови и авиони во регионот.

