САД ги зголемуваат царините за челик и алуминиум за повеќе од 400 производи

Министерството за трговија на САД објави дека ги зголемува царините за челик и алуминиум за повеќе од 400 производи, вклучувајќи ветерни турбини, домашни апарати, тешка машинерија, железнички вагони, мотоцикли, морски мотори, мебел и стотици други производи.

Министерството објави дека 407 категории на производи се додаваат на списокот на „деривати“ на производи од челик и алуминиум опфатени со секторски царински давачки, при што содржината на челик и алуминиум во овие производи подлежи на царинска давачка од 50 проценти, а преостанатата содржина на државната стапка.

Финансиските аналитичари од Evercore ISI наведоа во истражувачка белешка дека мерката се однесува на повеќе од 400 производи, чиј увоз минатата година изнесуваше над 200 милијарди долари и се проценува дека ќе ја зголеми вкупната ефективна царинска стапка за околу еден процентен поен.

Министерството, исто така, вклучи увезени делови за издувни системи на автомобили, електричен челик потребен за производство на електрични возила, компоненти за автобуси и клима уреди, како и домашни апарати како што се фрижидери, замрзнувачи и сушари во новите царини.

Група странски производители на автомобили го повикаа одделот да не ги додава овие делови, предупредувајќи дека САД немаат домашен капацитет за да ја задоволат моменталната побарувачка.

Тесла безуспешно побара од Министерството за трговија да го одбие барањето за додавање челични производи што се користат во моторите на електричните возила и ветерните турбини, тврдејќи дека во САД нема достапен капацитет за производство на челик потребен за погонските склопови на електричните возила.

Новите тарифи стапуваат на сила веднаш и вклучуваат компресори, пумпи и метал во увезената козметика и друго пакување за лична нега, како што се аеросолните лименки.

„Денешната акција го проширува досегот на тарифите за челик и алуминиум и ја затвора вратата за заобиколување, поддржувајќи ја континуираната ревитализација на американската индустрија за челик и алуминиум“, рече заменик-секретарот за трговија, индустрија и безбедност, Џефри Кеслер.

Производителите на челик поднесоа петиција до администрацијата да ги прошири тарифите за да вклучат дополнителни делови за автомобили од челик и алуминиум.