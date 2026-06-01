САД ѝ продаваат на Бугарија ракети Ф-16 за речиси една милијарда долари

Пентагон објави дека продава оружје на Бугарија за 957 милиони долари. Главно станува збор за 125 ракети воздух-воздух AIM-120C-8 AMRAAM, пет секции за нивно водење и четири ракети AIM-9X Block II, кои се сметаат за најнапредни за блиска борба.

Тие вклучуваат опрема, софтвер, услуги и други елементи. Тие се за бугарските Ф-16 и со нив вкупната вредност на обновувањето на бугарските воздухопловни сили по оваа нарачка од април 2022 година достигнува 2,63 милијарди долари.

Податоците се од декласифицирано писмо денес, со кое Агенцијата за соработка во одбраната и безбедноста (DSCA) го извести американскиот Конгрес на 11 мај 2026 година. Во 2019 година, тогашната влада – третиот кабинет на „Борисов“, плати 1,3 милијарди долари (2,2 милијарди лева) по договор меѓу САД и Бугарија за производство и набавка на осум авиони Ф-16 Block 70 (шест едноседи и два двоседи).

Пакетот вклучуваше обука на пилоти и копнени екипажи, логистика, опрема за поддршка и воена опрема.

Плаќањето беше одобрено и од парламентот на 26 јули 2019 година. Сите машини веќе пристигнаа во Бугарија и се во процес на техничко и летно прифаќање. Во ноември 2022 година, зелено светло беше дадено за договорот со кој Бугарија ќе набави уште 8 американски ловци F-16C/D Block 70. Вредноста на вториот договор е 1.296.412.185 долари. Овие авиони сè уште не пристигнале и веројатно ќе бидат одложени за најмалку една година. Покрај авионите, пари беа инвестирани и во инфраструктура и хангари во Граф Игнатиево. Дополнително, беа обезбедени пари и повеќе опрема.