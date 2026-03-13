Сабаленка го крена гласот: „Премногу е…“

Белоруската тенисерка Арина Сабаленка рече дека премногу турнири се играат во текот на годината и дека треба да се намалат. Најдобрата тенисерка во светот испрати директна порака до челниците на ВТА.

„Лично, јас не би имала никаков турнир во февруари по Отвореното првенство на Австралија, но знаете, распоредот е толку тешка работа. Јас едноставно би ја укинала оваа задолжителна ситуација, бидејќи ако стигнете далеку на еден турнир, физички не е добро за вашето здравје да одите и да играте на друг бидејќи е задолжително“, рече Сабаленка и додаде:

„Би им дозволила на играчите да изберат каде сакаат да се натпреваруваат, бидејќи ако стигнат далеку, до Отвореното првенство на Австралија, е прерано да се игра турнир на Блискиот Исток. Затоа мислам дека задолжителната ситуација е премногу, само треба да го намалиме тој број. Премногу е.“

Арина Сабаленка се пласираше во четвртфиналето на Мастерсот во Индијан Велс, откако ја победи Јапонката Наоми Осака со 6:2, 6:4.

„Многу сум задоволна од мојата игра, начинот на кој внесов разновидност на теренот, правејќи ја да удира поголемиот дел од времето и секако сум задоволна од сервисите, тоа беше одличен настап за мене“, рече Белорусинката.