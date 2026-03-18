Руте: НАТО работи на решение за Ормускиот теснец

Членките на НАТО разговараат за најдобриот начин за повторно отворање на Ормускиот Проток, стратешки важен воден пат што Иран го блокираше по нападите на САД и Израел, потврди денес генералниот секретар на Алијансата.

„Секако, сите се согласуваме дека теснецот мора да биде повторно отворен. А, она што го знам е дека сојузниците работат заедно и разговараат за тоа како да продолжат, најдобриот начин да го постигнат тоа“, рече Марк Руте, кој беше на северот на Норвешка каде што се одржува вежбата „Cold Response“.

Веќе неколку дена американскиот претседател ги критикува главните сојузници на Вашингтон во НАТО, вклучувајќи ги Франција и Обединетото Кралство, за одбивањето да им помогнат на САД во повторното отворање на Ормускиот Проток. Тесниот воден пат е од витално значење бидејќи пред војната речиси 20% од светската сурова нафта и течен природен гас минуваа низ него.

Речиси целосната парализа на стратешки важниот Ормуски Проток придонесе за нагло зголемување на цените на нафтата во последните две недели.

Во понеделникот Доналд Трамп побара помош од големите светски сили за да се обезбеди безбедноста на теснецот. Вчера, тој го нарече одговорот на многу земји од НАТО, нивното одбивање да им помогнат на САД, „многу глупава грешка“, тврдејќи дека нивната помош сепак била непотребна.

Во меѓувреме, американската војска ги нападна иранските ракетни локации во близина на Ормускиот Проток со бомби што уништуваат бункери.