Русија утрово го нападна Киев, пред тоа Харкив. Има мртви и ранети

Русија рано утринава изврши ракетен напад врз украинската престолнина Киев, во кој беа повредени осум лица, а беа оштетени станбени згради и индустриски објекти, изјави градоначалникот Виталиј Кличко.

Тоа е првиот голем ракетен напад врз Киев во последните недели.

Кличко во апликацијата за пораки Телеграм рече дека единиците за противвоздушна одбрана го одбиле нападот и дека фрагменти од проектили паднале во различни делови на градот.

Since 0318 local time, Russia has been launching missiles and rockets across Ukraine’s sovereign territory with no regard for civilians.

More U.S. assistance is needed now to help Ukraine defend itself against Russia’s unjustified full-scale invasion.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 21, 2024