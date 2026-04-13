Русија им предлага на земјите од БРИКС заеднички резерви на храна поради кризата на Блискиот Исток

Рускиот функционер Александар Маслеников во понеделник повика на создавање заеднички резерви на храна со земјите од БРИКС и поранешните советски соседи за ублажување на ризиците за глобалната безбедност на храната предизвикани од војната на Блискиот Исток.

Маслеников истакна дека Русија е најголемиот извозник на пченица во светот и дека координираното формирање на заеднички резерви на храна со пријателски земји, особено членови на Евроазиската економска унија и БРИКС, треба да послужи како одговор на растечките закани за глобалната безбедност на храната.

Тој потсети дека околу половина од светската храна се одгледува со употреба на ѓубрива, додека една третина од светската трговија со ѓубрива минува низ Ормутскиот теснец, кој е во голема мера затворен од почетокот на конфликтот на Блискиот Исток.

„За да се обезбеди безбедност на храната, исклучително е важно да се прошири соработката со пријателските земји, првенствено земјите-членки на Евроазиската економска унија и БРИКС, вклучително и преку создавање заеднички залихи на храна“, рече Маслеников, заменик-секретар на Советот за безбедност на Русија, според домашните новински агенции.

Маслеников предупреди дека кризата на Блискиот Исток претставува сериозна закана за светската безбедност на храната.

Доколку глобалниот недостиг на ѓубрива трае до почетокот на летото, приносите на главните култури, според него, би можеле да се преполоват, што би го стимулирало најизразеното зголемување на глобалната инфлација на цените на храната во последните години. Тој додаде дека бројот на гладни луѓе во светот би можел да се зголеми на рекордни 673 милиони.

Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд и Светската програма за храна на Обединетите нации минатата недела предупредија дека скокот на цените на нафтата, природниот гас и ѓубривата поттикнати од војната на Блискиот Исток неизбежно ќе доведе до повисоки цени на храната и зголемена несигурност на храната.

Иако Русија е голем производител и извозник на ѓубрива, во моментов нема капацитет значително да го зголеми производството оваа година, а во исто време се стреми да го преполови извозот на земјоделски производи до 2030 година.

Маслеников нагласи дека постојните услови, покрај фактот дека носат ризици за сопствената безбедност на храната на Русија, отвораат и долгорочни можности за домашните земјоделски производители.

„Русија е во силна позиција да го зголеми извозот на храна во земјите од Блискиот Исток, како и во Азија, Африка и Латинска Америка“, рече Маслеников.