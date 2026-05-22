Рот: Глупавата опструкција на Бугарија кон Македонија мора да престане!

Глупавaта опструкција на патот на Северна Македонија кон ЕУ од страна на Бугарија е неодговорна и мора да престане, напиша на Твитер поранешниот министер за Европа на Германија, Михаел Рот.

Според негова оценка, оваа опструкција ја ослабува ЕУ, го дестабилизира Западен Балкан и им користи само на Русија, Кина и други авторитарни актери.

„Новата бугарска влада треба да се засрами“, порача Рот.

Неговата реакција уследи откако бугарското МНР го пренесе ставот на министерката Велислава Петрова-Чамова во кој стои дека тоа бил „еден од најјасните институционални одговори досега во врска со ставот на Софија за пристапување на Северна Македонија кон ЕУ“. Во него се наведува дека „Бугарија го смета европскиот консензус од јули 2022 година за целосно обврзувачки и отфрла секаков обид за негово реинтерпретирање или заобиколување“.

Петрова-Чамова на министерскиот состанок на НАТО во Шведска имаше средба и со германскиот шеф на дипломатијата Јохан Вадепул кој порача дека „проширувањето е геополитичлка неопходност и дека (ЕУ) се стреми кон зголемен моментум“.

Петрова-Чамова денес треба да има средба со нашиот шеф на диполоматијата Тимчо Муцунски која веројатно беше и поводот таа да излезе во бугарската јавност со напишан став за спорот со Македонија, што го згрози Рот.