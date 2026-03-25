Романија со амбициозен план за учество во обновата на Украина

Романија останува цврст партнер на Украина и има намера активно да учествува во програмите за нејзина обнова и реконструкција, изјави Михај Журка, шеф на кабинетот на романскиот премиер Илие Боложан.

На конференцијата во Букурешт, организирана во партнерство со Светската банка, Журка истакна дека се подготвува конкретна визија за засилено учество на романските компании на украинскиот пазар. Романија планира да ја прошири поддршката преку трговија со електрична енергија и изградба на два нови далеководи меѓу Черновци и Сучава, како и меѓу Порубне и Сирет.

Планот вклучува и развој на железничката и патната инфраструктура со средства од ЕУ инструментот SAFE, отворање нови гранични премини, како и зголемување на капацитетите на пристаништето Констанца и Сулинскиот канал во делтата на Дунав.

Светската банка проценува дека потребите за обнова на Украина надминуваат 500 милијарди евра. Букурешт веќе презема чекори за зајакнување на својата логистичка и енергетска улога во овој процес, во координација со меѓународните партнери.