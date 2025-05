Ројтерс ја освои Пулицеровата награда за истражувачко новинарство за фентанилот

Ројтерс ја освои Пулицеровата награда за истражувачко новинарство за серија статии што ја разоткриваат меѓународната трговија со хемикалии што се користат за производство на фентанил, дрогата што е во центарот на кризата што досега одзеде животи на околу 450.000 Американци.

„Њујорк тајмс“ освои четири Пулицерови награди, додека „Њујоркер“ доби три награди за известување за клучни светски настани како што се обидот за атентат врз тогашниот претседателски кандидат Доналд Трамп и војната во Газа.

За серијата од седум дела наречена „Фентанил Експрес“, новинарите на Ројтерс ги купија сите состојки потребни за производство на фентанил, покажувајќи колку се лесно достапни и евтини кинеските хемикалии што ја поттикнуваат американската криза со синтетички опиоиди и зошто американските власти не успеваат да ја спречат оваа смртоносна трговија.

За само 3.600 долари, тимот набави доволно хемикалии и опрема за да произведе лекови во вредност од најмалку три милиони долари.

Новинарите не произведоа фентанил, ниту пак планираа да го сторат тоа, и уредно ги уништија сите купени супстанци и опрема.

За првпат, серијата детално покажа како функционира синџирот на снабдување со хемикалии и објасни зошто американската влада, и покрај големите дипломатски и полициски напори на поранешната администрација на Бајден и сегашната администрација на Трамп, не успева да го ограничи овој проток.

Актуелниот претседател на САД, Доналд Трамп, неколку пати за време на својот мандат и претседателската кампања тврдеше дека ќе ги засили мерките против шверцот на фентанил, а особено ги критикуваше Кина и Мексико за нивната улога во синџирот на снабдување со оваа синтетичка дрога.

На серијата работеа Морис Таман, Лора Готесдинер, Стивен Ајзенхамер, Дражен Јоргиќ, Дејзи Чунг, Кристина Кук, Мајкл Мартина, Антони Слодковски и Шенон Стејплтон.

Тие известуваа од САД, Мексико, Кина и други земји, откривајќи како кинеските добавувачи ја искористуваат дупката во трговските правила на САД позната како правило „de minimis“, кое им дозволуваше да испраќаат пратки во вредност помала од 800 долари без царина или надзор, што доведе до поплава од пакети од Кина. Минатата недела, администрацијата на Доналд Трамп го отповика тој исклучок за пратки од Кина и Хонг Конг.

Други статии истражуваат како мексиканските посредници во хемиската индустрија ја олеснуваат трговијата за моќни нарко-картели, како Кина се спротивставува на обидите на САД да ја спречат трговијата со хемикалии и како лекот за предозирање со фентанил, налоксон, спасува илјадници животи, но не успева да се справи со основната криза на зависност во САД.

„Серијата е доказ за моќта на истражувачкото новинарство да поттикнува промени и да ги повикува моќните на одговорност. Неверојатно сум горд на тимот за нивната посветеност на оваа важна задача, раскажана на уникатен, слоевит и личен начин“, изјави главната уредничка на Ројтерс, Алесандра Галони.

Ова е шестата Пулицерова награда што Ројтерс ја освои за известување од 2014 година, заедно со седум награди за фотографија од 2008 година.

Добитници на Пулицеровата награда за 2025 година се:

Новинарство Јавен сервис

ProPublica

Финалисти:

The Boston Globe, со придонеси од Проектот за известување за организиран криминал и корупција

The New York Times, за неуморно известување од Дејв Филипс

Известување за најнови вести

Вработени во The Washington Post

Финалисти:

Вработени во Associated Press

Вработени во The News & Observer, Рали, Северна Каролина, и The Charlotte (N.C.) Observer

Истражувачко известување

Вработени во Reuters

Финалисти:

Кристофер Вивер, Ана Вајлд Метјуз, Марк Маремонт, Том Мекгинти и Ендру Молика од The ​​Wall Street Journal

Вработени во Associated Press и FRONTLINE

Објаснувачки известувања

Азам Ахмед, Матиу Ајкинс, автор и Кристина Голдбаум од The ​​New York Times

Финалисти:

Алексија Кембел, Ејприл Симпсон и Пратик Ребала од Центарот за јавен интегритет; Надија Хамдан од „Ревеал“; и Рој Херст, соработник, Mother Jones

Ени Валдман, Дуаа Елдеиб, Макс Блау и Маја Милер од ProPublica

Локално известување

Алиса Жу, Ник Тиме и Џесика Галагер од The ​​Baltimore Banner и The New York Times

Финалисти:

Кејти Раш и Кејси Смит, соработници, San Francisco Chronicle, во соработка со Програмата за истражувачко новинарство на Универзитетот во Калифорнија, Беркли

Мајк Рајхер, Линда Мејпс и Фиона Мартин од The ​​Seattle Times

Национално известување

Вработени во The Wall Street Journal

Финалисти:

Џенифер Голан и Сузи Нилсон од San Francisco Chronicle

Вработени во The Washington Post

Меѓународно известување

Деклан Волш и вработените во The New York Times

Финалисти:

Вработени во The Wall Street Journal

Вработени во The Washington Post

Пишување на статии

Марк Ворен, соработник, Esquire

Финалисти:

Ананд Гопал, соработник, The New Yorker

Џо Секстон, соработник, Проектот Маршал

Коментар

Мосаб Абу Тоха, соработник, The New Yorker

Финалисти:

Густаво Арелано од Los Angeles Times

Џери Бруер од The ​​Washington Post

Критика

Александра Ланге, соработник, Bloomberg CityLab

Финалисти:

Сара Холдрен од New York Magazine

Винсон Канингем од The ​​New Yorker

Уредничко пишување (едиторијал)

Раџ Манкад, Шерон Штајнман, Лиза Фалкенберг и Леа Бинковиц од Houston Chronicle

Финалисти:

Дејвид Шарфенберг, Алан Вирзбицки и Марсела Гарсија од The ​​Boston Globe

Персоналот на Opinion на The New York Times, особено В. Џ. Хениган и Кетлин Кингсбери

Илустрирано известување и коментари

Ан Телнаес од The ​​Washington Post

Финалисти:

Ернесто Барбиери и Џес Рулифсон, соработници, The Boston Globe

Иран Мартинез, Стив Брин, Џејми Селф и Џовани Мухаес од inewsource.org, Сан Диего

Фотографија за најнови вести

Даг Милс од The ​​New York Times

Финалисти:

Нана Хајтман, соработник, Тајлер Хикс, Дејвид Гутенфелдер и Никол Тунг, соработник, од The ​​New York Times

Фотографски персонал на Agence France-Presse

Тематска фотографија

Моизес Саман, соработник, The New Yorker

Финалисти:

Линзи Адарио, соработник, The New York Times

Фотографски персонал на Associated Press

Аудио известување

Персонал на The New Yorker

Финалисти:

Ден Таберски, Хенри Молофски, Морган Џонс и Маршал Луи од Wondery и Audacy’s Pineapple Street Studios

Персонал на WNYC и Gothamist

Книги, драма и музика

Фантастика

„Џејмс“, од Персивал Еверет (Knopf)

Финалисти:

„Headshot: A Roman“, од Рита Булвинкел (Викинг)

„Глувци 1961“, од Стејси Левин (Verse Chorus Press)

„Жената еднорог“, од Гејл Џонс (Beacon Press)

Драма

„Цел“, од Бренден Џејкобс-Џенкинс

Финалисти:

„О, Мери!“, од Кол Ескола

„Сојузникот“, од Итамар Мозес

Историја (2 награди)

„Комби: Хариет Табман, нападот на реката Комбахи и слободата на црнците за време на граѓанската војна“, од Еда Л. Филдс-Блек (Oxford University Press)

„Домородни нации: Милениум во Северна Америка“, од Кетлин Дувал (Random House)

Финалист:

„Добра од плантажи: Материјална историја на американското ропство“, од Сет Рокман (University of Chicago Press)

Биографија

„Секое живо суштество: Големата и смртоносна трка да го знае целиот живот“, од Џејсон Робертс (Random House)

Финалисти:

„Џон Луис: Живот“, од Дејвид Гринберг (Simon & Schuster)

„Светот што го уредуваше: Кетрин С. Вајт во The New Yorker“, од Ејми Ридинг (Mariner Books)

Мемоари или автобиографија

„Хранење духови: Графички мемоари“, од Теса Халс (MCD)

Финалисти:

„Фи: Мемоари на мојот син“, од Александра Фулер (Grove Press)

„Ја слушнав како ми се вика: Мемоари на транзицијата“, од Луси Санте (Penguin Press)

Поезија

„Нови и избрани песни“, од Мари Хау (W. В. Нортон и компанија)

Финалисти:

„Автентичен живот“, од Џенифер Чанг (Копер Кањон Прес)

„Блаф: Поеми“, од Дањез Смит (Грејволф Прес)

Општа документарна литература

„За успехот на нашата безнадежна кауза: Многуте животи на советското дисидентско движење“, од Бенџамин Натанс (Принстон Универзити Прес)

Финалисти:

„Јас сум на листата на хитови: Убиство на новинар и подемот на автократијата во Индија“, од Роло Ромиг (Пенгуин Прес)

„Додека не те најдам: Исчезнати деца и присилни посвојувања во Гватемала“, од Рашел Нолан (Harvard University Press)

Музика

„Небесни острови“, од Сузи Ибара

Финалисти:

„Џим сè уште кукурига“, од Џалалу-Калверт Нелсон

„Кометата“, од Џорџ Луис

Специјални цитати

Чак Стоун