Рој медузи ја запре една од најголемите нуклеарни централи во Франција: Експертите открија зошто се појавиле тука

Рој медузи ја затвори нуклеарната централа Гравелин, а научниците предупредуваат дека ваквите инциденти стануваат сè почести поради затоплувањето на морињата и ширењето на инвазивни видови.

Нуклеарната централа „Гравен“ во северна Франција привремено се исклучи откако рој медузи ги затна филтрите што ја вшмукуваат водата за ладење, соопшти државната енергетска компанија ЕДФ.

Оваа електрана, една од најголемите во земјата, се лади со вода од канал поврзан со Северното Море. Инцидентот се случил во недела навечер, а четири реактори биле погодени. Реакторите 2, 3 и 4 се исклучиле автоматски кога филтрите на пумпните станици биле преплавени од „огромен и непредвидлив“ рој медузи, додека реакторот 6 се исклучил кратко потоа, соопшти ЕДФ.

Според компанијата, целата централа, која се наоѓа на брегот помеѓу Кале и Денкерк, моментално е надвор од функција, бидејќи преостанатите два реактори веќе се исклучени за закажано одржување.

Неколку видови медузи живеат природно во Северното Море и често се појавуваат близу до брегот во текот на летото, кога водата е потопла.

ЕДФ соопшти дека овој инцидент не ја загрозил безбедноста на централата, вработените или животната средина.

Зголемување на бројот на медузи

На плажите околу Гравелин, помеѓу Денкерк и Кале, во последните години е забележано зголемување на бројот на медузи, што експертите го припишуваат на затоплувањето на морето и појавата на инвазивни видови.

„Медузите се размножуваат побрзо кога водата е потопла, а како што се затоплуваат области како Северното Море, нивниот репродуктивен период станува подолг“, објаснува Дерек Рајт, консултант за морска биологија во Националната океанска и атмосферска администрација на САД (NOAA Fisheries).

Тој додава дека медузите често „патуваат“ на танкери, а потоа се фрлаат во морето оддалечено илјадници километри.

Инвазивен вид познат како азиска месечева медуза, роден во северозападниот дел на Пацификот, првпат бил забележан во Северното Море во 2020 година. Видот претпочита мирни води со многу планктон, како што се пристаништата и каналите, а претходно предизвикал слични проблеми во пристаништата и нуклеарните централи во Кина, Јапонија и Индија.

„Сите зборуваат за чистата нуклеарна енергија, но ретко кој размислува за несаканите последици од термичкото загадување“, вели Рајт.

Нуклеарната централа Гравелин, на северот од Франција, е една од најголемите во земјата и се лади со вода од канал поврзан со Северното Море. Нејзините шест реактори произведуваат по 900 мегавати електрична енергија, или вкупно 5,4 гигавати.