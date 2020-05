Роберт Вагнер за смртта на Натали Вуд : Ќерка ми Наташа знае дека не сум виновен

САД- Откако наполни 40 години и самата стана мајка, Наташа Грегсон Вагнер (49) имаше нова желба да се потсети на нејзината мајка, холивудската ѕвезда Натали Вуд – и да го заштити нејзиното наследство.

Дел и заради се уште нерешаната смрт и мистерија за тоа како таа заврши во морето додека пловеле со брод околу островот Каталина во раните утрински часови на 29.11.1981 година и се осврна на болните шпекулации дека сопругот на Вуд, актерот Роберт Вагнер, човекот кој ги воспитал и неа сестрите Кејти и Кортни, не успеа да ја спаси сопругата и дека има некаква одговорност околу нејзината смрт.

Тоа е темата која Наташа ја испитува во своите мемоари „ More Than Love “, и во документарецот на ХБО, Natalie Wood: What Remains Behind, што ќе се емитува на 5 мај.

„Толку години ни советуваа да го игнорираме или не зборуваме за тоа“, вели Наташа за People. (Нејзиниот биолошки татко беше вториот сопруг на Натали, Ричард Грегсон и ги нарекува татко и двајцата.) „Но, доволно е доволно. Знам дека ако мајка ми се наоѓаше во каква било неволја, тој ќе го дадеше својот живот за неа “.

„Точно е“, вели Вагнер (90) во ретко интервју. „Таа го рече тоа затоа што ме познава и знае дека никогаш не би сторила нешто за да ја повредам нејзината мајка“.

Во документарецот, Наташа бара од нејзиниот татко да опише што се случило таа вечер на нивната јахта, Спалендорот, откако тој, Вуд и актерот Кристофер Вокен се вратиле во бродот по вечера , каде сите пиеле. Тој раскажува за аргументот што тој и Вокен имал за тоа колку Вуд треба да работи, за време на која таа отиде под палубата во кревет.

Кога Вагнер отиде да ја бара, виде дека Вуд ја нема. „Никој не слушнал ништо“, ѝ рече тој на својата ќерка.

Вагнерј раскажува за моментот кога му било кажано дека го пронашле нејзиното тело. „Таа ноќ многу пати ми помина низ умот“, вели тој.

Таа признава дека никогаш нема да знае со „целосна сигурност“ точно како нејзината мајка завршила во морето затоа што била сама кога починала. „Тоа беше ужасна, ужасна несреќа“, пишува таа, „и единствената работа што треба да се обвинува беше премногу алкохол таа вечер“.

Таа се надева дека и со двата проекта, фокусот сега ќе се врати во животот и работата на нејзината мајка.

„Наташа навистина сакаше да се фокусира, не зошто Натали сакаше да не напушти, туку како живееше“, вели Вагнер. „И мислам дека тој момент го фати. ПОмина долго време и јас сум толку горд на неа. Тоа беше нешто во нејзиното срце и душа што сакаше да го стори “.

„Приказната за Натали Вуд е приказна за Холивуд и филмови и златно доба на киното“, вели Лорен Буцеро, кој го режираше документарецот, „но, навистина, тоа е приказна за семејство“