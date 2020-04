Ривалството продолжува: „Битлси“ или „Ролинг Стоунс“?

САД-Мик Џегер и Кит Ричардс оваа недела заминаа на шоуто на „Епл музика“ на Зејн Лоу за да го промовираат новиот сингл на „Ролинг Стоунс“, “Living in a Ghost Town,” , кој исто така им даде можност да одговорат на неодамнешното тврдење на Пол Мекартни дека Битлси биле подобар бенд од „Ролинг Стоунс“.

„Ролинг Стоунс“ се вкоренети во блузот“, изјави Мекартни неодамна за Хауард Стерн. „Кога пишуваат песни, тоа е поврзано со блузот. Има многу разлики и јас ги сакам Стоунс, но јас сум со вас. Битлси беа подобри “.

Ова е дел од пријателското ривалство што се навраќа на речиси 60 години. „Тоа е толку смешно“, рече Џегер. „Тој е душа. Очигледно нема конкуренција “.

Но, тој образложи за она што го сметаше за голема разлика помеѓу двата бенда.

„Ролинг Стоунс“ е голем концертен бенд во други децении и во други жанрови, кога Битлси никогаш не направија концерт во арената Медисон Сквер Гарден со пристоен звучен систем“, рече тој. „Тие се распаднаа пред да започнат со турнеи, бизнисот со турнеи е реален“.

„Почнавме да правиме свирки на стадиони во седумдесеттите и сè уште ги правиме сега“, продолжи тој. „Ова е вистинската голема разлика помеѓу овие два бенда. Едниот бенд е неверојатно среќен што уште свири на стадиони и оди на турнеи, а другиот бенд не постои “.

Тој не се осврна на тврдењето на Мекартни дека Стоунс го копирал Sgt. Pepper кога го објавија Their Satanic Majesties Request.

„Почнавме да забележуваме дека што и да сториме, тоа го прави и Стоунс подоцна“, рече Мекартни. „Отидовме во Америка и имавме огромен успех. Тогаш Стоунс отиде во Америка. Ние го направивме Sgt. Pepper , Стоунс направи психоделичен албум. Има многу од тоа “.

„Ролинг Стоунс“ требаше да започне уште една турнеја No Filter низ Северна Америка ова лето, но тие мораа на неодредено време да ги одложат датумите заради пандемијата COVID-19. Тие го отсвирија хитот “You Can’t Always Get What You Want” на неодамнешниот мега виртуелен концерт „Еден свет: Заедно дома“. И нивниот нов сингл, “Living in a Ghost Town,” е нивна прва оригинална песна од 2012 година.