Рибата станува поскапа во Хрватска и регионот: Цените на морските плодови тука пораснаа најмногу во Европа, еве зошто

Во изминатата година, Хрватска забележа најголем пораст на цените на рибата и морските плодови меѓу европските земји – дури 8%, според извештајот на Евростат. Експертите истакнуваат дека причините за зголемувањето на цените се зголемувањето на трошоците за риболов, помалиот улов и зголемената побарувачка за време на туристичката сезона, што најмногу ги погодува домашните потрошувачи.

Во периодот од јуни 2024 до јуни 2025 година, Хрватска забележа најголем пораст на цените на рибата и морските плодови меѓу сите европски земји, дури 8%, според податоците на Евростат.

На второ место е Грција со зголемување од 7%, додека Португалија и Романија следат со зголемување на цените од 5%. Ирска, Шпанија, Бугарија и Литванија исто така забележаа зголемување на цените, каде што цените на морските плодови пораснаа за 3%. Во Италија, Унгарија и Северна Македонија е забележан скок од 2%, додека во Германија, Холандија, Белгија, Полска и Латвија цените пораснаа за 1%.

Од друга страна, Финска забележа најголем пад на цените – рибата и морските плодови се поевтини за 4%.

Во Естонија цените се намалија за 2%, а во Шведска за 1%, додека во Франција, Словачка и Чешка цените останаа на исто ниво како и претходната година.

Што стои зад зголемувањето на цените?

Зголемувањето на цените на морските производи во земји како Хрватска, Грција и Португалија е главно резултат на зголемените трошоци за риболов, намалениот улов, но и зголемената побарувачка во туристичката сезона.

Особено во Јадранскиот регион, големиот број туристи во текот на летните месеци дополнително влијае на понудата и побарувачката, што неизбежно ги зголемува цените.

Дополнително, инфлацијата на храната и горивата, како и зголемените трошоци за увоз и транспорт, имаат директно влијание врз конечните цени во продавниците и рестораните.

Кој најмногу го чувствува ударот?

Домашните потрошувачи го носат товарот на растечките цени, особено оние со пониски приходи, бидејќи рибата и морските плодови стануваат сè помалку достапни во секојдневната исхрана.

Иако медитеранската исхрана ја промовира консумацијата на риба како здрава навика, во пракса таа сè повеќе станува луксуз за многу семејства во регионот.