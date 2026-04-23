Рѓата можеби ќе ја спаси електричната мрежа – батерија складира енергија подолго од литиум-јонска

Највозбудливиот пробив во чистата енергија за 2025 година не е соларен панел или нуклеарен реактор. Тоа е ‘рѓа.

Компанијата наречена Форм Енерџи изгради батерија што складира електрична енергија со намерно ‘рѓосување на железните пелети. За време на празнењето, батеријата „дише“ кислород од воздухот, што го претвора железото во ‘рѓа и ослободува енергија. За да се наполни, електричната струја го менува процесот – ‘рѓата повторно се претвора во железо, а батеријата издишува кислород. Потоа циклусот се повторува.

Резултат: 100 часа континуирано складирање на енергија. Тоа се четири цели дена – повеќе од 20 пати подолго отколку што може да издржи литиум-јонска батерија. А материјалите се железо, вода и воздух. Без литиум, без кобалт, без ретки земни метали. Само најчестиот метал на Земјата.

Форм Енерџи сега испорачува батерии од својата фабрика во Западна Вирџинија – изградена на местото на поранешна челичарница. Големите комунални претпријатија, вклучувајќи ги Ексел Енерџи и Џорџија Пауер, дадоа нарачки. Гугл потпиша договор за систем од 30 гигават-часови. Во Холандија, „Оре Енерџи“ ја поврза првата батерија железо-воздух во светот со јавна електрична мрежа во јули 2025 година.

Цел: за цена под 20 долари за киловат-час. Тоа е приближно една десетина од цената на литиум-јонската батерија. „Рѓата“ можеби ќе ја спаси електричната мрежа.