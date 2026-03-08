Референдумот во Швајцарија го стави правото за плаќање во кеш во уставот на земјата

Правото на користење банкноти и монети од швајцарски франци ќе биде вградено во уставот на Швајцарија откако гласачите во неделата поддржаа мерка наменета за заштита на употребата на готовина во општеството.

Официјалните резултати покажаа дека 73,4 проценти од гласачите го поддржаа законскиот амандман, кој владата го предложи како контра на слична иницијатива од групата наречена Швајцарско движење за слобода.

Швајцарското движење за слобода го предизвика националниот референдум откако неговата иницијатива за заштита на готовината собра повеќе од 100.000 потписи, предизвикувајќи национален референдум. Нејзината иницијатива обезбеди само 46 проценти од конечното гласање откако владата рече дека некои од предложените амандмани на групата отишле предалеку.

Членката на Швајцарскиот федерален совет, Карин Келер-Сутер, ги откри резултатите на прес-конференција во неделата вечерта.

Гласањето значи дека Швајцарија ќе им се придружи на Унгарија, Словачка и Словенија, кои веќе го имаат напишано правото на цврста готовина во своите устави. Австриските политичари, исто така, дебатираат дали да го следат примерот, бидејќи навиките за плаќање на луѓето стануваат сè повеќе дигитални – особено по пандемијата.

Трендот ги разгоре теориите на заговор на Големиот брат дека владите имаат за цел да го контролираат населението со целосно повлекување на готовина. Плановите на Европската централна банка за издавање виртуелно продолжување на еврото ги разгореа тие стравувања, поттикнувајќи ја извршната власт на ЕУ да предложи закон со кој ќе се зацврсти физичката готовина во општествата низ целиот блок.

Швајцарија забележа пад на плаќањата во готово во текот на изминатата деценија. Повеќе од седум од 10 плаќања на касата беа во готово во 2017 година. Во 2024 година, готовината се појавуваше само во 30 проценти од трансакциите во продавниците, според податоците од Швајцарската национална банка.