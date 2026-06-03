ОЕЦД: Глобалните економски перспективи се послаби поради Блискиот Исток

Развојот на конфликтот на Блискиот Исток доминантно ги обликува глобалните економски перспективи бидејќи предизвикува енергетски шокови кои предизвикуваат инфлаторни притисоци и ќе имаат негативно влијание врз економскиот раст, прогнозира Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) во Економските перспективи објавени денес.

Извештајот разработува две сценарија – временски ограничени нарушувања, според кои враќањето на производството и трговијата со енергија во економиите на Персискиот Залив на нивото пред конфликтот би започнало кон средината на оваа година, и сценарио на продолжени нарушувања, што имплицира дека проблемите ќе траат до 2027 година.

„Глобалната економија влезе во 2026 година робусно, но перспективите значително се влошија со почетокот на конфликтот на Блискиот Исток… Колку подолго траат нарушувањата, толку е поголема економската и социјалната цена“, рече генералниот секретар на ОЕЦД, Матијас Корман.

Корман рече дека секоја фискална поддршка што земјите ја обезбедуваат како одговор на земјотресите мора да биде добро насочена и привремена за да се избегне понатамошно зголемување на јавниот долг и да се зачуваат иницијативите за заштеда на енергија.

„Пошироко, земјите треба да ги постават темелите за посилен раст и продуктивност преку подобрување на деловното опкружување, подобрување на вештините и искористување на вештачката интелигенција и другите трансформативни технологии“, рече Корман на промоцијата на извештајот.

ОЕЦД, во случај на ограничено времетраење на нарушувањата во економијата, предвидува глобален економски раст во тековната година од 2,8 проценти, по 3,4 проценти минатата година. Следната година, растот би се забрзал на 3,1 процент.

Според ова сценарио, САД ќе имаат раст од два проценти оваа година и 1,8 проценти следната година, еврозоната 0,8 проценти оваа година и 1,2 проценти следната година, а Кина 4,5 проценти во 2026 година и 4,3 проценти во 2027 година.

Доколку нарушувањата продолжат, глобалниот раст ќе се забави на 2,1 процент оваа година и 1,8 проценти следната година, при што шоковите на цените на енергијата и храната ќе влијаат на многу земји, особено во Азија и Европа, како и на економиите во развој.

Растот во земјите на ОЕЦД е проектиран на 0,9 проценти оваа година и 0,5 проценти следната година според сценариото на продолжени нарушувања поради конфликти на Блискиот Исток, или 1,5 проценти оваа година и 1,7 проценти следната година ако нарушувањата траат пократко време, според извештајот.

Водечкиот економист на ОЕЦД, Стефано Скарпета, рече дека владите имаат голем број краткорочни опции за ублажување на ефектите од кризата со снабдувањето со енергија, особено врз најранливите домаќинства и малите бизниси.

„Но, кризата исто така укажува дека потребата нашите економии да се откажат од зависноста од увоз на фосилни горива е сè поитна“, рече Скарпета.