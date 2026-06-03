Србија му го одзеде правото на „Визер“ да има база за авионите во Белград

„’Визер’ остро го осудува планот на српските власти да ги прекршат своите обврски кон Европа со спроведување мерки насочени кон принудување на авиокомпанијата да ги суспендира операциите на базата во Белград од ноември 2026 година“, соопшти компанијата, повикувајќи се на измена на прописите од страна на Дирекцијата за цивилно воздухопловство на Србија.

Во оваа нискобуџетна авиокомпанија од Унгарија, тие истакнуваат дека „нивните постапки претставуваат пресметан напад врз фер конкуренцијата, изборот на потрошувачите, поврзаноста и илјадниците работни места во Србија, како и неоспорно кршење на обврските на земјата од Договорот за Заедничката европска воздухопловна област“.

Дирекцијата неодамна го измени Правилникот за издавање одобрение на странски авиопревозници за меѓународен јавен воздушен превоз со Република Србија.

Во амандманот се наведува дека „во случај меѓународниот договор да им дозволи на авиопревозниците на договорната страна да вршат редовен јавен воздушен превоз користејќи ги правата од третата и четвртата слобода на воздухопловството, овластувањето се издава за летови што почнуваат и завршуваат на територијата на земјата што го овластила странскиот авиопревозник, односно на територијата на Европската унија ако станува збор за авиопревозник од Европската унија“, што експертите го толкуваат како отворање на можноста за забрана на „Визер“, како единствена странска компанија што во моментов има авиони стационирани во Белград, да има база во Србија.

Дирекцијата за цивилно воздухопловство на Србија денес објави, во врска со наводите во медиумите во врска со промените во регулаторната рамка во областа на цивилното воздухопловство, дека на ниту една авиокомпанија не ѝ е одземено правото да врши летови меѓу Србија и земјите-членки на Европската унија, ниту правото да отвора нови линии во согласност со важечките меѓународни договори.