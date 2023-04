Редици во Токио за новиот роман на Мураками, се вика „Градот и неговите несигурни ѕидови“

Токио – Обожавателите се собраа во книжарниците низ Јапонија за да земат примерок од првиот роман по шест години пауза на меѓународно најпродаваниот јапонски автор Харуки Мураками „Градот и неговите несигурни ѕидови“ (The City and Its Uncertain Walls), кои се појавија денес на полиците.

Стотици фанови аплаудираа додека чекаа да ја купат книгата во книжарница во централниот токиски кварт Шинџуку што беше отворена по полноќ, додека другите книжарници носеа тезги надвор за да ја олеснат продажбата.

Романот од над 600 страници, кој доаѓа по романот на Мураками од 2017 година, „Killing Commendatore“, е првата книга на авторот што има симултано печатено и дигитално објавување.

Во 1980 година, Мураками објави приказна во книжевно списание со ист наслов како и новата книга, но ја означи како неуспешна затоа што е во „полупечена состојба“, според неговите интервјуа за локалните медиуми.

Новиот роман ја надополнува оригиналната приказна со тоа што ја дели на три дела.

Првиот, кажано од гледна точка во прво лице, е за пристигнувањето на главниот лик во град заграден со ѕидови за да го пронајде своето вистинско јас.

Протагонистот потоа се враќа во реалниот свет во вториот дел и станува директор на библиотека во мал град во Фукушима во североисточна Јапонија, каде што живее мистериозно искуство.

„Харуки Мураками е многу познат во светот. Кога знаев дека има нов роман кој доаѓа во книжарниците, дојдов да го купам“, вели Јукихиро Хонсеи, шпанско-јапонски жител на градот Чиба, откако го купил неговиот примерок.

Ќе бидат испечатени околу 300.000 примероци од првото издание, потврдува издавачката куќа Шинчоша, а примерокот чини 2.970 јени (22 долари).

Роден во Кјото во западна Јапонија, 74-годишниот прославен автор го напиша својот прв роман „The Wind-Up Bird Chronicle “ во 1979 година и е познат по романите „Kafka On the Shore“ (2002) и „1Q84“ (2009). Неговиот краток расказ „Drive My Car“ беше адаптиран во филм кој го доби Оскар за најдобар странски филм во 2022 година.

Делата на Мураками се преведени на повеќе од 50 јазици и заработија неколку награди, вклучувајќи ги Нома, Танизаки, Ханс Кристијан Андерсен, Франц Кафка и наградата Ерусалим, во текот на неговата кариера.