Расте побарувачката за биогорива

Побарувачката за биогорива расте во многу делови од светот, а националните влади, особено во земјите со силни земјоделски традиции, ги гледаат горивата базирани на култури како начин за поддршка на домашното земјоделство.

Исто така, за намалување на емисиите од транспортот и придонес во борбата против климатските промени, според експертите.

Енергетската криза предизвикана од затворањето на Ормутскиот теснец создаде дополнителен поттик за зголемување на производството, објавува Блумберг.

Биогоривата не можат целосно да ја заменат нафтата, но можат да се мешаат со бензин и дизел, со што се продолжува животниот век на постојните залихи на гориво.

Од почетокот на војната во Иран, големите производители на биогорива – Индонезија, Малезија, Тајланд, Виетнам и Бразил – одлучија да го зголемат уделот на биогорива во горивата за транспорт со цел да го намалат увозот и да обезбедат стабилно снабдување.

Сепак, многу екологисти го оспоруваат тврдењето дека биогоривата се одржлива алтернатива.

Бидејќи се повеќе обработливо земјиште се користи за нивно производство, останува помалку за производство на храна, што го зголемува ризикот од глобален недостиг и глад во најсиромашните земји.

Биогоривата се произведуваат од биомаса, најчесто земјоделски култури како пченка, шеќерна трска, соја и палмино масло, и главно се користат во транспортот како додаток на бензин и дизел, но исто така и за производство на енергија, греење и авијација.

Најчестите форми се етанол и биодизел, додека се развиваат понапредни решенија како што се обновлив дизел и одржливо гориво за авиони, вклучувајќи биогорива од втора генерација кои се направени од отпад и не се натпреваруваат со производството на храна.

Побарувачката расте со децении, но нагло се забрза од почетокот на 2000-тите, кога владите воведоа обврски за намалување на емисиите и зависноста од увезената нафта.

Денес, биогоривата користат околу шест до осум проценти од земјоделското земјиште во светот, во споредба со околу еден процент пред 20 години.

Прекините во глобалните енергетски текови го забрзаа преминот кон биогорива.

Бразил планира да го зголеми уделот на етанол во бензинот на 32 проценти, со цел да го ограничи растот на цените и да ја намали инфлацијата.

Индонезија го забрзува воведувањето на дизел со 50 проценти биогориво, додека Малезија планира да го зголеми уделот на 20 проценти.

Голем дел од биогоривото се произведува од прехранбени култури, што може да ја намали достапноста на храна и да ги зголеми цените.

Ова е особено проблематично во кризи како што се војни или лоши жетви.

Производството на биогорива може дополнително да го загади воздухот и водата и бара големи количини на вода, што врши притисок врз екосистемите.