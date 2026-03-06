Рајан Гослинг и Ева Мендес се појавија заедно во јавност за прв пат по 10 години

Рајан Гослинг и Ева Мендес ја изненадија јавноста со нивното прво официјално заедничко појавување по повеќе од една деценија. Славниот пар, кој постојано ја криеше својата врска од очите на јавноста, се појави заедно во „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ во четврток, 5 март, каде што 45-годишниот актер ѝ приреди на својата сопруга посебно изненадување за роденденот.

Изненадување за роденденот во студиото

Како што пишува списанието People, Гослинг беше гостин во популарно ток-шоу пред објавувањето на неговиот нов филм „Project Savior“, и ја искористи можноста да го прослави 52-риот роденден на Ева Мендес.

Мендес се придружи на прославата облечен во сино-белиот пругаст кардиган од Луј Витон на Гослинг, кој неодамна го носеше за време на гостувањето во „Jeopardy!“ Таа го комбинираше со ретро фармерки со широки ногавици и маица со корицата на албумот на Џон Ленон и Јоко Оно од 1980 година „Double Fantasy“. Гослинг носеше црна кошула, црни панталони и сива дворедна јакна со златни копчиња.

Додека Мендес излезе пред навивачката публика, Гослинг ја фати за рака и заедно излегоа на сцената. Актерката им се обрати на наставниците и учениците во публиката, заблагодарувајќи им се за нивното влијание, а потоа го праша водителот Фалон: „Ќе го исклучите сето ова, нели?“ Тој се насмевна и одговори: „Не!“

Потоа Фалон откри дека водачите на бендот од средното училиште Норт Берген во Њу Џерси беа исто така во публиката, по што училишниот бенд му ја отсвири песната „Среќен роденден“ на Мендес, држејќи транспарент на кој пишуваше: „Среќен роденден, Ева!“, Гослинг плескаше и пееше, а Мендес му се заблагодари со бакнеж во образот додека паѓаа конфети.

Повеќе од една деценија без заеднички црвен тепих

Овој момент го означи првото јавно појавување на двојката по премиерата на „Гревовите на татковците“ во Њујорк во 2013 година. Тие се запознаа на снимањето на тој филм во 2011 година и оттогаш се во врска, но постојано избегнуваат да се појавуваат заедно како двојка. Оттогаш имаат две ќерки, Есмералда во 2014 година и Амада во 2016 година.

Во 2022 година, Мендес почна јавно да се обраќа на Гослинг како на нејзин сопруг, потврдувајќи ги шпекулациите дека тајно се венчале. Во ноември истата година, таа сподели фотографија од нејзината тетоважа „де Гослинг“.

Во латино културата, „де“ се користи за спојување на презимето на жената со презимето на нејзиниот сопруг по бракот, јасен знак за нивниот брачен статус. Во подоцнежно интервју, Мендес рече дека ја направила тетоважата „пред неколку години“, додавајќи дека сака да го чува својот приватен живот „мистериозен“.

Приватноста на прво место

Додека го промовираше филмот „Барби“ од 2023 година, во кој Гослинг го игра Кен, Мендес објасни зошто тие повеќе не позираат заедно на црвените теписи. „Не правиме такви работи заедно“, напиша таа во одговор до еден следбеник на Инстаграм во тоа време, додавајќи дека ѝ е „удобно“ само повторно објавувајќи фотографии што веќе кружеа на интернет.

Подоцна разјасни дека „не ѝ е удобно“ да го разоткрие својот „многу приватен живот“ со Гослинг. „Сè уште навистина сакам да снимам уште еден филм со него“, додаде актерката.