Путиновата стратегија низ хумор: Украинската војска бега во паника бркајќи ја руската!

Украинското изненадувачки брзо напредување на фронтот во регионот на Харкив, при што дневно се ослободуваат по неколку места, покрена голема доза на сатира меѓу аналитичари, новинари ,блогери и на хумористичните профили на социјалните мрежи. Во коментарите се прави пародија со воениот капацитет на сега, како што се верува, бившата суперсила, а особено предмет на потсмев е воената стратегија на рускиот претседател Владимир Путин. Еве некои од нив:

„Ден 200 од мојата тридневна војна. Руската армија напредува наназад точно како што беше планирано, додека украинската војска бега во паника бркајќи ја нашата. Останувам главен стратег“.

„Снемува возила, муниција, гориво, војници, па дури и мостови. Владимир Путин, главен стратег“.

„Само денес Украина зароби повеќе тенкови и хаубици од Русите отколку што Германија испорача на Украина за повеќе од шест месеци. Ти благодариме Русијо за донациите за војската на Украина“.

Thank you Russia for your donations to Ukraine’s military. But seriously, it blows my old soldier mind the amounts of vehicles, ammo, supplies reported/seen abandoned by Russian soldiers – panic, no will to fight, broken. https://t.co/0hLN8shmDv

— John Spencer (@SpencerGuard) September 11, 2022