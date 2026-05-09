Путин: Војната во Украина се ближи кон крајот

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека верува оти војната во Украина се ближи кон крајот.

Руската инвазија на Украина во 2022 година предизвика најсериозна криза во односите меѓу Русија и Западот од Кубанската ракетна криза во 1962 година, кога многумина стравуваа дека светот е на работ на нуклеарна војна. „Мислам дека ближи кон крајот“, им рече Путин на новинарите за војната во Украина.

Фајненшл тајмс објави во четврток дека лидерите на Европската унија се подготвуваат за потенцијални разговори. На прашањето дали е подготвен да преговара со Европејците, Путин рече дека неговата претпочитана личност за преговори е поранешниот германски канцелар Герхард Шредер.

Кремљ минатата недела изјави дека од европските влади зависи да го направат првиот чекор, бидејќи тие беа оние што го прекинаа контактот со Москва во 2022 година по почетокот на војната во Украина.

Путин зборуваше во Кремљ откако Русија ја одржа својата најбледа парада за Денот на победата во претходните години. Националниот празник на 9 мај ја слави победата на Советскиот Сојуз над нацистичка Германија во Втората светска војна и им оддава почит на 27-те милиони советски граѓани кои загинаа во војната. Сепак, победата во Украина беше недостижна за Русија, според Ројтерс.

Во четири години од најсмртоносниот конфликт во Европа од Втората светска војна, руските сили досега не успеаја да го освојат целиот регион Донбас во источна Украина, каде што силите на Киев се потиснати назад кон линија од утврдени градови. Војната уби стотици илјади луѓе, остави делови од Украина во урнатини и ја исцрпи економијата на Русија од 3 билиони долари, додека односите на Русија со Европа се на најлошо ниво од длабочините на Студената војна.

Запрашан за украинскиот претседател Володимир Зеленски, Путин рече дека средбата со него е можна само откако ќе се постигне траен мировен договор.