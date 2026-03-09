Путин и Трамп разговарале по телефон. Путин му се пофалил дека руската армија напредува во Украина, а не е вистина

Вечерта на 9 март, Кремљ објави дека имало телефонски разговор меѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп, инициран од Белата куќа. За време на разговорот, кој траел околу еден час, Путин го информирал својот колега за успесите на руските вооружени сили во Украина, според помошникот на рускиот претседател Јуриј Ушаков.

Според Ушаков, претседателот „го окарактеризирал она што моментално се случува по линијата на контакт, каде што руските трупи напредуваат многу успешно“. Ова, изјави Путин, треба „да го охрабри режимот во Киев конечно да го избере патот на договорено решение за конфликтот“.

Сепак, во реалноста, напредувањето на руската армија во Украина ефикасно е запрено: според проектот DeepState OSINT, од 23 февруари до 1 март, Русија изгубила 16,2 квадратни километри украинска територија – прва толкава загуба на територија за една недела од почетокот на јануари 2024 година.

Според Ушаков, Трамп изразил интерес за „брз прекин на огнот и долгорочно решение“ во Украина. Путин, како што забележа неговиот помошник, изразил „позитивна оценка“ за напорите на САД за посредништво. Покрај руско-украинската војна, претседателите се фокусирале на „развојот на моменталната меѓународна ситуација“, вклучително и американско-израелската воена операција против Иран. Според Ушаков, рускиот претседател му ги искажал своите ставови за решавање на војната на Блискиот Исток на Трамп, вклучително и за резултатите од неговите разговори со лидерите од регионот.

Телефонскиот разговор се одржа три дена откако извори за „Вашингтон пост“ изјавија дека Москва му доставува на Иран разузнавачки информации за американските воени инсталации на Блискиот Исток. Сепак, самиот Трамп рече дека секоја помош за Техеран е залудна, бидејќи таквите информации „им се од мала корист“.

Кратко по разговорот на двајцата лидери, Ројтерс, повикувајќи се на извори, објави дека администрацијата на Трамп размислува за понатамошно ублажување на санкциите за нафта против Москва за да го ограничи наглиот пораст на глобалните цени на енергијата предизвикан од војната меѓу САД и Израел против Иран.