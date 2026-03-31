Проширени капацитетите на одделот за психофизиологија на Детска клиника во Мајчин дом
Министерот за здравство, Азир Алиу, денеска го посети Мајчин дом, по повод проширувањето на просторните капацитети на одделот за психофизиологија.
– Проширувањето овозможува поефикасна организација на дијагностичките и терапевтските активности и обезбедување стручна поддршка во областа на детскиот развој. Новите простории создаваат функционална средина, како за стручниот тим, така и за пациентите со развојни тешкотии и нивните семејства. Ова е значаен чекор во континуираното унапредување на здравствената заштита, со посебен фокус на раната детекција, навремената интервенција и сеопфатната грижа за децата со заостанување во психомоторниот развој и аутизам, истакна министерот Алиу.
Реализацијата на ова проширување е овозможена благодарение на соработката со повеќе општествено одговорни компании и поединци кои ја поддржаа оваа иницијатива.
Министерството за здравство и Клиниката за детски болести остануваат посветени на унапредување на условите за третман и обезбедување највисок квалитет на здравствена грижа за најмладите пациенти.