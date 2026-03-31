Проширени капацитетите на одделот за психофизиологија на Детска клиника во Мајчин дом

31/03/2026 13:25
Министерот за здравство, Азир Алиу, денеска го посети Мајчин дом, по повод проширувањето на просторните капацитети на одделот за психофизиологија. 
 
– Проширувањето овозможува поефикасна организација на дијагностичките и терапевтските активности и обезбедување стручна поддршка во областа на детскиот развој. Новите простории создаваат функционална средина, како за стручниот тим, така и за пациентите со развојни тешкотии и нивните семејства. Ова е значаен чекор во континуираното унапредување на здравствената заштита, со посебен фокус на раната детекција, навремената интервенција и сеопфатната грижа за децата со заостанување во психомоторниот развој и аутизам, истакна министерот Алиу.
 
Реализацијата на ова проширување е овозможена благодарение на соработката со повеќе општествено одговорни компании и поединци кои ја поддржаа оваа иницијатива.
 
Министерството за здравство и Клиниката за детски болести остануваат посветени на унапредување на условите за третман и обезбедување највисок квалитет на здравствена грижа за најмладите пациенти.

Поврзани содржини

Дури 39 полицајци погрешно постапиле по пријавите за насилство против Стојанче Јовановски – утврди внатрешната контрола во МВР
До 1 септември ОУ „Кузман Јосифовски – Питу“ во Кисела Вода ќе добие нова спортска сала
Се поправаат пешачките патеки во Скопје – Ѓорѓиевски почна со 300 метри во Влае
Направени промените во Предлог-законот за високо образование – објавен е на ЕНЕР
МЖСПП најави регистар на загадувачи – фирмите сами ќе ги попoлнуваат податоците
Струга 18 години не ѝ плаќа на државата за користење на изворот Шум
Тројца обвинети полицајци се изјаснија за невини за „Пулс“
Мечка забележана на паркинг во Ростуше, жителите исплашени

Најчитани