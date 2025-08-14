Присила Присли обвинета за прекинување на медицинската грижа за ќерката Лиса Мари пред нејзината смрт во нова тужба

Горчливата правна битка меѓу Присила Присли и двајца од нејзините поранешни деловни партнери стана уште поостра по новата тужба.

Во тужбата поднесена во понеделник во Вишиот суд во Лос Анџелес и разгледана од Entertainment Weekly, тужителите Брижит Крусе и Кевин Фијалко, раководителите на Priscilla Presley Partners, тврдат дека вдовицата на рок-иконата Елвис Пресли „ја исклучила штекерот“ од сопствената ќерка, Лиса Мари Пресли, во рок од неколку часа откако била примена во болница, како дел од шема за враќање на контролата врз имотот на Елвис, „контрола на наративот“ и измама на нејзините деловни партнери.

Во тужбата понатаму се обвинува Присила и негов соработник за лажни обвинувања за злоупотреба на постари лица против Крусе и Фијалко за да им го уништат угледот. Тужителите бараат повеќе од 50 милиони долари отштета.

Во изјава дадена за EW во среда, адвокатот на Присила, Мартин Д. Сингер, ја нападна тужбата како „една од најсрамните, најсмешните, најнепристојните и најнеоснованите тужби што сум ги видел во мојата пракса“. Тој додаде: „Ова не е ништо повеќе од тажен и злобен обид лажно да се оцрни угледот на осумдесетгодишна жена како очигледна одмазда“ за тужбата што Присила претходно ја поднесе против Крусе и Фијалко.

Сингер, исто така, тврдеше дека најстарото дете на Лиса Мари, актерката Рајли Кео, „стои сто проценти зад својата баба“ и е „згрозена“ од наводите содржани во тужбата на Крусе и Фијалко. (Претставниците на Кео не одговорија веднаш на барањето на EW за коментар.)

Адвокатот на Крусе и Фиалко, Џордан Метјуз, во изјава дадена на EW тврди дека неговите клиенти поседуваат „видео снимки и комуникации“ кои „потврдуваат дека нема апсолутно никакви докази за прекумерно влијание, принуда или злоупотреба на постари лица, само легитимно, добро документирано деловно партнерство“ и дека неговите клиенти се „вистинските жртви“.

Правната битка помеѓу Присила Присли, Крусе и Фиалко започна во октомври 2023 година кога Крусе поднесе тужба за прекршување на договор, тврдејќи дека Присли им испратила на основачот на GWS Auctions и нејзиниот деловен соработник прекин на соработката, нагло прекинувајќи го деловно партнерство што Присли го посредувала претходната година. Крусе тврдеше дека Присли побарала помош за развој на правата на нејзиното име и ликот како бедем против растечкиот долг. Поранешните партнери на Присли тврдеа дека нивните напори резултирале, меѓу другото, со биографскиот филм „Присила“ од 2023 година, но не добиле признание за филмот номиниран за Златен глобус.

Присли потоа ги тужеше Крусе и Фиалко, тврдејќи дека двојката, нивниот потфат „Присила Присли Партнерс“ (на кој тие одржувале контролен удел) и дополнителните партнери Вахе Сислијан и Лин Вокер Рајт се обиделе да ја преземат целосната контрола врз финансиите на Присли принудувајќи ја на „форма на договорно ропство“. Во тужбата се тврдеше дека Присли потпишала 80 проценти од својот приход на Крусе и Фиалко.

Метјуз во соопштението од средата изјави дека „злоупотребата на стари лица е многу сериозен проблем во нашето општество“ и дека тврдењето на Присли за договорно ропство „за жал ја поткопува важната работа на движењето за граѓански права“.

Сингер во својата изјава рече: „Обвинувањето на ожалостена мајка дека придонела за смртта на нејзината ќерка не е мудро застапување; тоа е злонамерно атентат врз карактерот и треба да биде широко осудено. Овие измислени тврдења немаат апсолутно никаква валидност и ние сме уверени дека овој случај ќе биде отфрлен.“

Лиса Мари Присли почина на 12 јануари 2023 година од опструкција на тенкото црево, компликација што произлезе од претходна баријатриска операција. Таа имаше 54 години.

Присила кратко потоа поднесе барање за оспорување на тестаментот на нејзината ќерка, кој беше изменет во 2016 година за да ги именува Кео и нејзиниот брат Бенџамин за ко-доверители, заменувајќи ги Присила и нејзиниот поранешен бизнис менаџер, Бери Сигел. Бабата и внуката постигнаа неоткриена спогодба подоцна истата година. (Бенџамин Кео почина во 2020 година.)

„Рајли сега е извршител, што очигледно треба да биде точно, бидејќи е нејзина ќерка“, изјави Присила Присли откако се спогоди со нејзината внука. „Рајли и јас сме во добри односи. Никогаш не бевме во лоши односи. Тоа беше само публицитет.“