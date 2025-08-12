Принцот Хари и Меган остануваат со Нетфликс – но со помал договор

Принцот Хари и Меган Маркл ќе продолжат со Netflix откако нивната продуцентска компанија потпиша повеќегодишен договор за прв поглед со стримерот за филмски и телевизиски проекти.

Сепак, новиот договор на војводата и војвотката од Сасекс е помалку ексклузивен од нивниот оригинален договор од 2020 година со Netflix, кој беше целосен договор, според лице запознаено со договорот.

Тој претходен договор му даде на Netflix, со седиште во Лос Гатос, ексклузивни права за сè што е развиено од Archewell Productions на семејството Сасекс и покриваше работи како режиски трошоци.

Netflix и Archewell Productions не ги открија условите на новиот договор на Сасекс во изјавите објавени во понеделник.

„Горди сме што го продолжуваме нашето партнерство со Netflix и ја прошируваме нашата заедничка работа за да го вклучиме брендот As ever“, рече Меган во изјава, осврнувајќи се на нејзиниот бренд за животен стил, кој беше развиен во партнерство со Netflix и вклучува вино, мешавина за колачиња и овошни конзерви.

Досега, Archewell Productions објави неколку документарни серии и реалити шоуа, вклучувајќи ги „Хари и Меган“ од 2022 година и „Живеј за да водиш“, кои ги раскажуваа животните приказни на светските лидери, „Срцето на невиктусот“ од 2023 година, фокусирано на спортот, „Поло“ од 2024 година и готварската емисија „Со љубов, Меган“.

„Хари и Меган“, која ја детализираше љубовната приказна на двојката и нејзиното заминување како членови на кралското семејство, имаше вкупно 23,4 милиони прегледи на стриминг платформата, што ја прави петта најпопуларна документарна серија на Netflix на сите времиња, соопшти компанијата. „Со љубов, Меган“ имаше 5,3 милиони прегледи во првата половина од 2025 година, што ја прави најгледаната кулинарска емисија на Netflix од нејзиното објавување.

„Хари и Меган се влијателни гласови чии приказни резонираат со публиката насекаде“, изјави Бела Бајарија, главен директор за содржини на Netflix. „Возбудени сме што го продолжуваме нашето партнерство со Archewell Productions и што заедно ги забавуваме нашите членови“.

Претстојната листа на проекти на „Арчевел Продакшнс“ вклучува втора сезона на „Со љубов, Меган“, која излегува подоцна овој месец, филмска адаптација на романтичната книга „Сретни ме на езерото“ и краток документарен филм насловен „Кидс Масака, внатрешен ритам“ за сиропиталиште во Уганда.