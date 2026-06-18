Преговори со Антихристот

Од Кремљ преку Белата куќа до Силиконската долина, Антихристот – или барем се зборува за него – доаѓа. Концептот е малку повеќе од нејасна теолошка претпоставка, која произлегува главно од криптичкото споменување на Свети Павле за „човек на беззаконието“ кој ќе „се возвиши над сè што се нарекува Бог“ и ќе седи во Божјиот храм, „прогласувајќи се за Бог“ (2 Солуњани 2:3-4). Но, за мала група богати и моќни луѓе, Антихристот стана леќа низ која го гледаат светот.

Можеби најистакнатиот потенцијален пророк на Армагедон е милијардерот технолошки инвеститор Питер Тил, коосновач на PayPal и Palantir и спонзор на политичката кариера на американскиот потпретседател Џ.Д. Венс. Антихристот на Тил е sui generis: злобен тиранин кој ќе добие глобална моќ претставувајќи се како добротвор и искористувајќи ги стравовите на луѓето, особено од технологијата. Овој предвесник на крајот на светот можеби веќе е меѓу нас, шпекулира Тил, отелотворен од некој „лудит кој сака да ја запре целата наука“, како што е климатската активистка Грета Тунберг.

Антихристот на Тил би можел да дојде и во форма на „едносветска“ влада. Како што забележа еден езуитски теолог, визијата на Тил е фундаментално политичка, а неговиот „практичен заклучок е брутален“: секој обид за регулирање на вештачката интелигенција, вклучување во меѓународно управување или ограничување на технолошкиот развој станува „подготовка за владеењето на Антихристот“.

Не е ни чудо што Ватикан не му дозволи на Тил да го присвои неговиот имприматур за неговите апокалиптични тиради. Кога се обидел да одржи серија предавања на темата на Понтификалниот универзитет „Свети Тома Аквински“ (познат како Ангеликум), универзитетските власти не му дозволија, принудувајќи го да ги премести разговорите во римската таверна „Палацо Орсини“.

Сепак, Тил очигледно може да привлече толпа. И можеби ќе најде приемчива публика за неговиот трик за Армагедон во Аргентина, каде што неодамна се пресели. Анархокапиталистичкиот претседател на земјата, Хавиер Милеи, е добар избор за Тил. („Смрдливата балсамирана бесмртност“ на Ева Перон, како што ја нарече В.С. Наипол, можеби е исто така.)

Илон Маск, коосновачот на Тил за PayPal, не зборува многу за Антихристот (иако на маргините на интернет може да се најдат шпекулации дека тој ја гради инфраструктурата што Антихристот ќе ја користи за да владее со светот). Сепак, Маск ја дели политичката визија на Тил. Всушност, двајцата беа гласни поддржувачи на американскиот претседател Доналд Трамп, кој често е претставен како бедем против „злата“ како што се „вокизмот“, мигрантите и нехристијанските вери.

Во оваа смисла, Трамп совршено се вклопува во илузијата за Антихристот: тој е катехон, или „ограничувач“, кого Свети Павле го опишува како одвраќач на „беззаконикот“ (2. Солуњани 2:6–8). Многу од поддржувачите на Трамп во МАГА – и самиот Трамп – би можеле да одат подалеку, прикажувајќи го како месијанска фигура, послична на Исус Христос.

Овој есхатолошки пресврт во американската политика практично секоја акција, без разлика колку е насилна или корумпирана, ја оправдува како праведна. Никаде ова не е поочигледно отколку во описот на војната по избор на Трамп против Иран како света крстоносна војна од страна на министерот за одбрана Пит Хегсет. Тој ја припишува „семоќната Божја промисла“ за воените успеси на Америка, но цитира фикционализирана верзија на Езекиел 25:17, претставена во филмот „Pulp Fiction“, на богослужба во Пентагон, со цел да ги поттикне американските трупи на „праведно“ насилство.

Но, судниот ден не е само американска опсесија. Можеби највлијателниот глас на апокалиптичното размислување денес е Александар Дугин, дворскиот филозоф на Кремљ и водечка светилка на рускиот национализам од 21. век. За него, „сатанските сили“ произлегуваат од Западот – „Царството на Антихристот“ – а руската цивилизација е бедем против глобалниот духовен колапс. Западот не е само соперничка цивилизација со различни вредности. Тоа е „безживотен свет“ и „јама на отфрлените“, додека Русија е „Срцето на светот“, проткаена со „космичка судбина“.

Според оваа логика, претседателот Владимир Путин не е само моќник кој ги следи интересите на Русија. Тој е промислена фигура на света мисија – уште еден катехон – а војната во Украина не е грабеж на земја, туку егзистенцијална битка за словенската душа.

Последиците од таквата логика се далекусежни. Политиката и дипломатијата се вкоренети во уметноста на преговорите и компромисот. Апсолутните барања се предаваат на барањата за коегзистенција, а иднината е отворена. Но, апокалиптичното размислување претпоставува дека знае како завршува историјата и го толкува секој компромис како капитулација.

Ова е очигледно во аргументот на Дугин дека Русија и Западот претставуваат „сеопфатни супер погледи на светот“ и „меѓусебно исклучувачки проекти за иднината на човештвото“. Исто така е јасно во прикажувањето на Иранците како зли и подчовечки од страна на администрацијата на Трамп и неговата закана да ја уништи целата цивилизација на Иран. Политиката и дипломатијата не можат да функционираат кога противниците стануваат олицетворение на злото.

Вреди да се потсетиме на најживописниот историски пример за такво размислување во високата политика: појавата на сибирскиот мистик Григориј Распутин како највлијателна фигура на дворот на царот Николај II. Распутин не бил само одраз на личната слабост на Николај и неговата сопруга Александра, иако се вели дека го смирувал нивниот хемофиличен син. Кога Распутин се појави на сцената, империјална Русија беше на работ на последните нозе, а нејзината исцрпена монархија, откако ѝ снема рационални одговори за проблемите на земјата, го прифати натприродното.

Слична динамика се чини дека делува и во САД и во Русија денес, при што следбениците на Трамп и Путин негуваат миленаристички визии во услови на дисфункција на режимот. Стигнавме до точка каде што папата Лав XIV и Ватикан станаа глас на разумот.

(Нина Хрушчова, професорка по меѓународни односи на универзитетот „Новата школа“ во Њујорк, е коавторка (заедно со Џефри Тејлер) на книгата „По стапките на Путин: Во потрага по душата на една империја низ единаесетте временски зони на Русија“. Текстот е дел од мрежата на „Проект синдикејт“.)