Пред 35 години, браќата Менендез ги убија своите родители во САД. Ќе останат во затвор

На Лајл Менендез вчера му беше одбиено условното пуштање, еден ден откако на неговиот помлад братЕрик му беше одбиено условното пуштање. Одлуката ја објави Калифорнискиот оддел за корекции и рехабилитација (CDCR), матичната агенција на Одборот за сослушување за условно пуштање на државата, по сослушување кое траеше повеќе од 11 часа.

Браќата се затворени 35 години за убиствата со пушка на нивните родители во нивниот дом во Беверли Хилс во 1989 година. Комесарите на одборот назначени за случајот заклучија дека сè уште постојат индикации дека 57-годишниот Лајл би претставувал ризик за јавноста доколку биде ослободен. Тој се појави на сослушувањето преку видео врска од затвор во Сан Диего.

Комесарот за условно пуштање на слобода, Џуди Гарланд, рече дека Лајл не е примерен затвореник. „Лице кое ги крши правилата во затвор ќе ги крши правилата и на слобода“, рече таа. Двајцата браќа можат повторно да аплицираат за условно пуштање на слобода за три години. Тие беа осудени за тешко убиство во судење со висок профил пред три децении.

Лајл имал 21 година во времето на убиствата

Двајцата браќа ги застрелале своите родители, Хозе и Кити Менендез, со пушки на 20 август 1989 година, додека двојката гледала телевизија во својот дом. Браќата ги застрелале повеќе од десетина пати, а Ерик дури и го наполнил пиштолот за да продолжи да пука во мајка си.

Тој и неговиот брат тврдат дека дејствувале во самоодбрана по години сексуално и емоционално злоставување од страна на нивниот татко. Лајл имал 21 година, а Ерик 18 години во времето на убиствата. Нивниот татко бил богат и работел во индустријата за забава.

Обвинителите тврдеа на судењето дека Ерик и Лајл ладнокрвно и пресметливо ги убиле своите родители, мотивирани од алчност и обид што поскоро да го добијат богатството од повеќе милиони долари, кое почнале да го трошат веднаш по убиството. Тие биле уапсени дури откако полицијата дознала за нивните признанија пред психологот.

Сега сè зависи од гувернерот Њусом

Одбивањето на условната слобода веројатно ќе го префрли фокусот на гувернерот Гевин Њусом, кој одделно го разгледува барањето на браќата за помилување. Помилувањето би можело да дојде во форма на намалена казна или помилување, но тоа нема да ги поништи нивните пресуди.

Вклучувањето во таков контроверзен случај би можело да биде политички ризично за Њусом, кој се смета за потенцијален претседателски кандидат. Покрај тоа, браќата побараа и ново судење поради нови докази во случајот, за кои судијата сè уште одлучува, а на кои се спротивставува канцеларијата на окружниот обвинител на округот Лос Анџелес.

Случајот е исклучително популарен

Дуото е во притвор од 1990 година, а во јули 1996 година беа осудени на доживотен затвор без можност за условна слобода. Таа казна беше намалена во мај оваа година на 50 години затвор до доживотен затвор со можност за условна слобода откако ќе отслужат половина од своите казни.

Ова беше можно затоа што, според законот на Калифорнија, тие биле под 26 години во времето на кривичното дело. Случајот е повторно актуелен во јавноста во последниве години благодарение на TikTok, серијата на Netflix „Чудовишта: Приказната за Лајл и Ерик Менендез“ и новите докази.