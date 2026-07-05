Пожарот кај Солун сè уште беснее, евакуирани жители и уапсен 76-годишник

Солун – Големиот шумски пожар што избувна во саботата навечер во близина на северните предградија на Солун, во областа Ореокастро, сè уште не е изгаснат, соопшти Грчката противпожарна служба.

Пламените стигнаа многу блиску до куќите во областите од кои граѓаните беа евакуирани синоќа, додека покрај фабриката за рециклирање, пожарот се прошири и на текстилна фабрика, што, според раководителот на противпожарната служба, Костас Цигас, придонело за особено високо термичко оптоварување и зголемен интензитет на пожарот.

Со првите зраци сончева светлина, започна воздушното гаснење со два авиона и два хеликоптери, а беа издадени и наредби за дополнителна воздушна поддршка.

Во гаснењето на пожарот моментално се вклучени 154 пожарникари, со 52 возила, 5 пешадиски единици, со воздушна поддршка од два авиона и два хеликоптери. Според првичните проценки, пожарот предизвикал штети, некаде помали, некаде поголеми, објави Катимерини.

Според Цигас, околу објектите е распоредена силна противпожарна сила, која континуирано ги навлажнува сите жаришта, со цел да се спречи повторно разгорување на пожарот во текот на денот. Тројца пожарникари кои се здобиле со респираторни проблеми и еден пожарникар кој имал ортопедски проблем при гаснењето на пожарот се пренесени во општата воена болница за обука, според информациите доставени од Службата за итна медицинска помош.

Пожарникарите се хоспитализирани и ја добиваат потребната медицинска помош, додека целиот здравствен систем, вклучувајќи ја Службата за итна медицинска помош и болниците во областа, е во целосна оперативна готовност. Засега нема извештаи за други повредени.

Властите ја продолжија превентивната евакуација на Фондацијата за хронични болести „Свети Пантелејмон“ во саботата навечер.

Според Противпожарната служба, 100 затвореници од објектот биле префрлени во зграда на средно училиште, а преостанатите 57 во Психијатриската болница во Солун.

Како дел од истрагата, врз основа на собраните и анализираните докази, како главен осомничен е приведен 76-годишен грчки државјанин.

Се сомнева дека пожарот е предизвикан од неговото „опасно возење“, а се тврди дека искри од возилото можеби го предизвикале пожарот.

Мажот е испратен на дополнително испрашување, вклучително и проверка дали бил под дејство на алкохол или други супстанции во времето на инцидентот, поради индикации дека не бил во трезна состојба.

Истрагата и предистражната постапка се во тек, а надлежните органи работат на целосно разјаснување на околностите под кои избувнал пожарот во областа Ореокастро во близина на Солун.

Во исто време, неколку други пожари се активни и во близина на Солун, вклучувајќи го полуостровот Халкидики, еден од најпознатите летни одморалишта во Грција, како и областа околу градот Кукуш.