Пожар во Чернобил: 1.100 хектари шума изгореа по пад на дрон

Голем шумски пожар денеска гори во зоната на исклучување во Чернобил откако еден ден претходно се урна дрон во близина на поранешната нуклеарна централа, соопштија украинските власти.

Нивоата на зрачење на локацијата се во „нормални граници“ и пожарникарите работат на контролирање на пожарот, објавува Euronews.

Фотографија објавена од Државната служба за вонредни состојби на Украина покажува голем столб од бел чад што се издига кон небото.

Делови од областа се затворени за јавноста поради високи нивоа на радиоактивност. Областа околу нуклеарната централа во Чернобил е во голема мера напуштена од катастрофалното топење на јадрото на реакторот во 1986 година.

Пожарот изгоре 1.100 хектари

„До 10 часот наутро, проценетата површина погодена од пожарот беше околу 1.100 хектари (11 квадратни километри)“, соопшти Природниот резерват Чернобил, кој управува со локацијата.

Потврдено е дека пожарот започнал во четврток „како резултат на пад на дрон“, но потеклото на леталото не е прецизирано.

Киев постојано ја обвинува Москва за неодговорни напади врз нејзините нуклеарни постројки, вклучувајќи го и комплексот Чернобил.

Минатата година, руски дрон проби еден од заштитните штитови што ја покриваат реакторската единица што експлодираше во катастрофата во 1986 година.

Тешка ситуација

Државната служба за вонредни ситуации на Украина соопшти дека спасувачите работат на спречување на понатамошно ширење на пожарот.

„Поради силните налети на ветер, пожарот брзо се шири низ територијата и зафаќа нови делови од шумата“, се вели во соопштението.

„Ситуацијата се комплицира со суво време, силни ветрови и закана од мини во одредени области, што значително ги ограничува можностите за негово гаснење.“

Зоната на исклучување беше погодена и од шумски пожари во 2020 година, кои траеја неколку недели и предизвикаа зголемување на позадинското зрачење.

Минатиот месец, Украина ја одбележа 40-годишнината од катастрофата во електраната.