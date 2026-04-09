Повторно отворени сите свети места во Стариот град на Ерусалим

Џамијата Ал-Акса, која беше затворена од почетокот на војната со Иран, утринава беше повторно отворена за рана молитва, објави јорданскиот верски орган кој управува со комплексот во Стариот град на Ерусалим.

Полицијата во Ерусалим вчера објави дека од утрово ќе ги укине ограничувањата на сите свети места во Стариот град, откако беше постигнат договор за привремен прекин на огнот во конфликтот со Иран.

Полицијата додаде дека стотици офицери и волонтери ќе бидат активни во обезбедувањето на градот.

Како резултат на војната што САД и Израел ја започнаа против Иран пред шест недели, пристапот до светите места беше целосно забранет или ограничен на неколку десетици верници во христијанските, еврејските и муслиманските светилишта. Местата беа затворени поради ризик од ракетни напади.

Поради ограничувањата, прославата на еврејскиот Пасха, муслиманскиот Рамазан и Велигден беше ограничена за католичките верници кои го слават според Грегоријанската катедрала.

Овие места, вклучувајќи го комплексот на џамијата Ал Акса, Западниот ѕид и Црквата на Светиот гроб, се наоѓаат во Стариот град во Ерусалим и се меѓу најсветите места во светот за муслиманите, Евреите и христијаните.

Ограничувањата се укинуваат на време за православните верници кои го слават Велигден во недела, една недела по католиците и протестантите.