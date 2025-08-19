Повеќе од 80 отсто од компаниите од индексот S&P 500 ги надминаа очекувањата за профит во вториот квартал

19/08/2025 18:16

Компаниите чии акции се вклучени во американскиот индекс S&P 500 во вториот квартал од 2025 година постигнаа значително подобри резултати отколку што предвидуваа аналитичарите, објавија експертите на Голдман Сакс.

Од 92 проценти од компаниите што досега објавија извештаи, 81,6 проценти регистрираа заработка по акција (EPS) над консензуалните прогнози, а 60 проценти ги надминаа очекувањата за повеќе од една стандардна девијација, објавува Блумберг.

Просечната добивка по акција меѓу компаниите од индексот се зголеми за 11 проценти во споредба со истиот период минатата година, додека аналитичарите во просек очекуваа раст од само четири проценти, пренесе Танјуг.

Поврзани содржини

УЈП: Поднесување ДДВ-04 пријави и плаќање даночен долг до 25 август 2025
Претставници од Министерството за финансии на САД во посета на Стопанската комора
Целосно ќе се реконструира и ќе се електрифицира пругата Скопје – Кичево
Царинска управа: Запленети 78 килограми тутун за наргиле, поднесена кривична пријава
ЕОС Матрикс Македонија со силен раст на приходите – Групацијата ги објави финансиските резултати
Индија речиси престана да увезува руска нафта по царините на Трамп и санкциите на ЕУ
Министерството за економија дава до 750.000 денари за вработување во мали и средни претпријатија
Што би се случило ако Америка почне да ги лажира своите економски податоци? Еве што се случи кога други земји го направија тоа

Најчитани