Потера како на филм : Полиција ја бркала пијаната Бритни Спирс еден час, се огласи нејзиниот тим

Бритни Спирс беше уапсена за возење под дејство на опијати по ужасна едночасовна полициска потера на автопат. 44-годишната пејачка беше запрена од Калифорниската автопатска патрола во 21:30 часот во среда во округот Вентура, откако опасно се движеше низ сообраќајните ленти. Таа беше ослободена од притвор и треба да се појави на суд во понеделник, 4 мај.

Детали за хаотичната потера

Снимка од повик на 911, добиена од Дејли Меил, ги прикажува диспечерите и полицајците како ја опишуваат хаотичната потера во реално време. Во еден момент, диспечерот може да се слушне како вели: „Црн автомобил, силно сопира, скршнува и вози без вклучени задни светла“. Друг полицаец бара поддршка: „Можете ли ве молам да ги испратите сите единици во оваа област?“ Полицајците го идентификувале возилото како „црн кабриолет БМВ од 2026 година“ и го следеле сè додека не успеале да го спречат.

Потерата наводно започнала околу 20:13 часот, при што Спирс постојано менувала ленти. Еден час подоцна, околу 21:13 часот, диспечерот потврди: „Возачот излезе од возилото“. Кратко потоа, полицајците почнаа да разговараат со пејачката. По запирањето, беше побаран службеник од Администрацијата за борба против дрога (DRE), лице специјално обучено од Калифорниската автопатска патрола за да процени дали возачот е под дејство на опијати.

„Несреќен инцидент“

Претставник на пејачката издаде соопштение за Дејли Меил по апсењето. „Ова е несреќен инцидент кој е неоправдан. Бритни ќе ги преземе потребните чекори за да се усогласи со законот и се надеваме дека ова може да биде првиот чекор кон правење на долгоочекуваните промени што треба да се случат во нејзиниот живот“, се вели во соопштението.

„Се надеваме дека ќе ја добие помошта и поддршката што ѝ се потребни во овој тежок период. Нејзините синови ќе поминуваат време со неа, а нејзините најблиски ќе работат на долгоочекуван план за да го обезбедат нејзиниот успех и благосостојба“, се додава во соопштението.

Спирс има два сина со поранешниот сопруг Кевин Федерлајн, Шон Престон (20) и Џејден Џејмс (19), кои моментално живеат со својот татко на Хаваи, и се издржуваат со парите на мајка им.

Проблематична историја во сообраќајот

Ова не е прв судир на пејачката со сообраќајните закони. Минатиот месец, на 12 февруари, таа беше снимена на камера како го држи мобилниот телефон на увото додека вози во Лос Анџелес, што е нелегално во Калифорнија. Во последните месеци, таа беше видена и како вози во спротивната лента на автопат по ноќно излегување. Извори од тоа време изразија загриженост дека пејачката „тоне“ по објавувањето на мемоарите на нејзиниот поранешен сопруг.

Нејзиното искуство со полицијата вклучува обвинение за сообраќајна несреќа и бегство од 2007 година откако удрила во паркиран автомобил. Обвинението беше отфрлено откако таа му плати на сопственикот неоткриена сума. Во 2008 година, таа беше обвинета за возење без важечка возачка дозвола од Калифорнија, но судијата подоцна го отфрли случајот.

Долготрајна борба и конфликт со семејството

Спирс се бори со лични проблеми во јавноста речиси две децении. Во 2007 година, таа доживеала тежок ментален слом, си ја избричила главата и со чадор нападнала автомобил на папарацо, по што била сместена во центар за рехабилитација. Во јануари 2008 година, таа била ставена под надзор откако одбила да ги предаде синовите на нејзиниот поранешен сопруг, што довело до 13 години старателство кое во голема мера го контролирал нејзиниот татко, Џејми Спирс.

По прекинувањето на старателството во ноември 2021 година, пејачката постојано јавно зборувала за својот затегнат однос со семејството. На почетокот на февруари, таа напишала на социјалните мрежи дека се плаши од нив.

„Имам неверојатна среќа што сум жива со оглед на тоа како моето семејство се однесуваше кон мене, а сега се плашам од нив“, напишала таа. „Тие никогаш нема да преземат одговорност за она што го направиле. Како луѓе, можеме да простиме, но никогаш не забораваме“, додаде таа, обвинувајќи ги за изолација.