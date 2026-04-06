Поставени 40 камери за мониторинг на Националниот парк Пелистер

Од ЈУНП „Пелистер“-Битола информираат дека активностите се во функција на системите за заштита и следење на природата, преку примена на современи методи за мониторинг и научно истражување.

-Во рамки на овие активности, воспоставен е систем за следење на дивиот свет со помош на фото-замки, поставени на повеќе стратешки локации низ паркот, вклучително Ниже Поле, Пелистер, Цапари, Вртушка и Брајчино. Главната цел на овој систем е да обезбеди прецизни информации за состојбата во природата, преку следење на движењето и навиките на дивите животни, проценка на бројноста на популациите, навремено детектирање на потенцијални закани и поддршка на научни и стручни анализи. Посебен фокус е ставен на мониторинг на клучни видови како кафеавата мечка, дивокозата и карактеристични видови птици и растенија, како и на крупни цицачи волк, рис, дива свиња и срна, кои се индикатори за здравјето на екосистемот, информира Иванчо Тошевски, директор на ЈУНП „Пелистер“-Битола.

Од националнаа Установа потврдија дека дополнително и во континуитет се следат состојбите на вредни и чувствителни живеалишта глацијални езера, моликови шуми, камени реки и алувијални подрачја, ендемични и заштитени растителни видови, водни екосистеми и популации на пастрмка, птици, лилјаци, инсекти, водоземци и влекачи.

Сите податоци од камерите во насока на зголемена безбедност во рамки на националниот парк „Пелистер“ ќе бидат достапни на СВР Битола, нагласија од ЈУНП „Пелистер“-Битола.