Последно селфи со папата – зошто никој не ги спречи?

Телото на папата Франциско е изложено во ковчег, а многумина го навлекоа гневот на посетителите поради несоодветниот третман.

Многу ожалостени кои се собраа да му оддадат почит на папата Франциско во средата ги осудија несоодветните постапки на корисниците на социјалните мрежи за правење селфи покрај неговиот отворен ковчег.

Social media users are receiving backlash for posting selfies with Pope Francis' body in his open casket. Some people even tried using selfie sticks but were told to put them away 👀😳pic.twitter.com/fKKr5VToNE

— Daily Loud (@DailyLoud) April 24, 2025