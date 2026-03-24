Последниот американски ултиматум до Украина: „Повлечете се од Донбас и ние ќе ви изградиме рај“

Соединетите Американски Држави вршат силен притисок врз Украина да ги повлече своите воени сили од регионот Донецк, дел од кој Киев сè уште контролира.

Доколку нема напредок во преговорите, Вашингтон би можел да се повлече од процесот и да се фокусира на воените операции во Иран, објавува „Украинска правда“, повикувајќи се на извори блиски до преговорите.

Преговарачите на САД и Украина се состанаа во саботата во Флорида во обид да ги оживеат застојаните разговори за прекин на четиригодишната војна во Украина. Преговорите со посредство на САД се заглавени откако американските и израелските сили започнаа напади врз Иран кон крајот на февруари. Последниот состанок на руските и украинските преговарачи се одржа во февруари во Женева.

„Американците веруваат дека не е можно да се постигне договор за клучно прашање“, изјави неименуван член на тимот на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој е запознаен со резултатите од разговорите во саботата.

Главната пречка на која се повикува изворот е источноукраинскиот регион Донбас. Русија го бара целиот регион, вклучувајќи ги и деловите што сè уште не ги освоила, што Украина категорично го отфрла. Да ве потсетиме дека Русија во моментов окупира повеќе од 19 проценти од украинската територија, вклучувајќи го и анектираниот Кримски полуостров.

Според изворот, Вашингтон сугерирал дека може да му даде безбедносни гаранции на Киев, но само под услов да ги повлече своите сили од Донбас. Доколку Украина не се согласи на ова, постои можност тоа да ги принуди САД целосно да се повлечат од преговарачкиот процес.

Украинските медиуми истакнуваат дека мировните преговори сè уште се под силно влијание на средбата меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин, која се одржа во август минатата година во Алјаска. Москва наводно постојано се повикува на таканаречените „Спогодби за анкорирање“ што наводно биле постигнати во тоа време.

„Се чини дека на состаноците се присутни три страни, но Украина постојано мора да се расправа за тоа „сидро“. Што и да се дискутира, сè се сведува на тоа Американците да кажат нешто како: „Повлечете се од Донбас, а ние ќе ви изградиме рај, исто како што се договоривме во Алјаска“, рече друг член на администрацијата на Зеленски.

Слично размислување дели и друг извор директно вклучен во преговорите. Според него, украинските преговарачи поминуваат многу време обидувајќи се да ги одвратат Американците од идејата Украинците да го напуштат Донбас, предлагајќи наместо тоа создавање специјални економски зони или други алтернативи.

„Сепак, во одреден момент, сето тоа се остава настрана и повторно слушаме: „Мора да се пензионирате“. И така продолжуваме да се превртуваме“, заклучи изворот.