Поранешен американски маринец му рече на Трамп: „Некој мора да облече униформа, а тоа си ти, Барон!“

Поранешниот гувернер на Минесота и одликуван ветеран од елитната единица Navy SEAL, Џеси Вентура, јавно го повика најмладиот син на американскиот претседател, Барон Трамп, да се приклучи на војската и со тоа да ја прекине долгата семејна традиција на избегнување на воена служба.

„Направи нешто за што твојот татко нема патриотизам“, рече 74-годишниот Џеси Вентура во вторник како гостин во емисијата „Нецензурирано“ на Пирс Морган.

Вентура, кој служел во елитна единица Navy SEAL за време на Виетнамската војна и добил три одликувања, остро ја критикуваше тринеделната војна на претседателот Доналд Трамп со Иран. Конфликтот досега одзеде животи на 13 американски војници, додека стотици се повредени.

„Како можете да ги испраќате децата на другите луѓе во војна ако нема да ги испратите своите?“, праша Вентура, член на Куќата на славните на WWE. „Како лидер мора да знаете една едноставна работа, а ја знаете ако сте биле во војска – Трамп не знае затоа што избегнува регрутација… Поентата е следнава: Војната е оправдана само ако сте спремни да ги испратите вашите деца во неа.“

Како што е добро познато, 79-годишниот Доналд Трамп никогаш не служел во војска, а дури пет пати избегнал воена служба, од кои последниот му помогнала дијагнозата „трн во петицата“. Интересно е што истата регрутација ја избегнал и неговиот дедо Фредерик Трамп, кој избегал од својата татковина за да избегне регрутација во Германија кога емигрирал во САД.

Од друга страна, 20-годишниот Барон Трамп, кој моментално студира на Универзитетот во Њујорк и живее во Белата куќа, и чие неодамнешно влегување во светот на бизнисот исто така беше широко објавено, е токму на возраст за регрутација, доколку неговиот татко и Конгресот го одобрат тоа. Затоа, Вентура го „повика“ Барон да преземе одговорност.

Некој мора да носи униформа

„Сакам да видам Трамп во војска. На крајот на краиштата, тој имал три жени, има деца со секоја од нив и ниту едно од нив никогаш не служелао во војска“, рече Вентура и директно му се обрати на 20-годишникот: „Па, Барон, можеш да го промениш тоа. Придружи се на американската армија веднаш, направи нешто што твојот татко немал храброст да го направи, нешто што твојот татко немал патриотизам да го направи.“

Вентура се осврна и на потенцијалниот изговор дека Барон, со 206 сантиметри, е превисок за војската, за што претходно известивме откако јавноста прво побара младиот Трамп да ја отслужи својата казна. „Не, не!“ Вентура го отфрли тој аргумент, потсетувајќи се дека НБА легендата Дејвид Робинсон, кој е висок 213 сантиметри, некогаш активно служел во морнарицата.

„Ајде, Трампови! Немојте само да ги жнеете плодовите на овој слободен свет. „Некој мора да ја облече униформата, а тоа си ти, Барон!“ заклучи тој.