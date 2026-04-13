Полуд и од најлудите: Трамп објави слика од себе како Исус Христос како лекува болни

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ја шокираше јавноста објавувајќи бизарна фотографија од вештачка интелигенција на која се прикажува себеси како Исус Христос како лекува болни. Неговиот потег на социјалните мрежи следеше во средината на жесток вербален конфликт со папата Лав XIV, кој одговори на неговите навреди на значаен начин: „Човек не може да се повикува на Бога и да шири смрт“

Откако го прогласи папата за „слаб во однос на криминалот и ужасен во однос на надворешната политика“, 79-годишниот Трамп сподели контроверзна слика од себе како полага раце врз болен човек на неговата социјална мрежа Truth Social. Покрај него, на сликата се прикажани американското знаме, Статуата на слободата, војници и орли, а таквото изедначување на американскиот претседател со Синот Божји предизвика негодување дури и кај неговите најлојални поддржувачи од движењето MAGA.



Обвинувања за богохулство и „духот на Антихристот“

Прикажувањето себеси како Месија, исто така, предизвика силни реакции кај десницата. Поранешната претставничка Марџори Тејлор Грин, која претходно се прогласи за „горда христијанска националистка“, ја осуди сликата на перонот X. „Ова е повеќе од богохулство. „Ова е духот на Антихристот“, напиша Грин, згрозен што претседателот ќе го нападне Папата затоа што повикува на мир во Иран, а потоа ќе се стави на местото на Исус.

Десничарскиот влијателен човек Мило Јанопулос, исто така, остро го критикуваше Трамп: „О, Боже мој, не. Ги толериравме овие мемиња против здравиот разум затоа што тој вети дека ќе ја спаси Америка, но само додека не стана јасно дека тој навистина не мисли дека е Месија. Молете се за неговата душа. Молете се за сите нас.“

„Не сум обожавател на папата Лав“

Сето ова се случи откако Трамп го нападна поглаварот на Католичката црква. „Не сакаме папа кој вели дека криминалот во нашите градови е во ред. Не сум обожавател на папата Лав“, им рече американскиот претседател на новинарите во воздухопловната база Ендрус, додавајќи дека Папата е „многу либерална личност која не верува во запирање на криминалот“.

На Truth Social, тој рече дека Папата треба „да престане да ѝ се додворува на радикалната левица“ и да се фокусира на тоа да биде „голем папа, а не политичар“. Трамп, исто така, ја презеде заслугата за успехот на папата Лео, кој е роден во САД, тврдејќи дека Католичката црква го избрала токму затоа што верувала дека „американскиот папа“ ќе биде во добра позиција да соработува со Белата куќа.

Одговорот на папата за ширењето на смртта

Целиот инцидент следеше откако тројца американски кардинали ги критикуваа политиките на Трамп во емисијата „60 минути“, првенствено војната во Иран и строгите правила за имиграција. Папата Лео XIV редовно повикува на мир во земјите кои се цел на американските воени акции, а Ватикан не молчеше долго за најновите навреди на претседателот.

„Не можете да се повикувате на Бога, а во исто време да ширите насилство и смрт“, беше силната порака на папата, која директно се однесува на администрацијата на Трамп. Папата, исто така, додаде: „Ќе продолжам гласно да зборувам против војната, настојувајќи да промовирам мир, дијалог и мултилатерални односи меѓу земјите во потрага по праведни решенија за проблемите“.

Американските језуити го нарекоа потегот на Трамп и постојаното повикување на Бога во оправдувањето на воената политика „теолошки неприфатлив и бизарен“.