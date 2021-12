Полицијата отвори оган врз демонстрантите во Мјанмар

Полициската акција во бродоградилиштето во вториот по големина град во Мјанмар денеска ескалира во насилство кога властите употребија гумени куршуми врз демонстрантите кои се собраа да ги спречат апсењата, објавија западните медиуми.

Повредени се пет лица, потврди фоторепортер кој се наоѓал на местото на инцидентот.

Во голем дел од земјата се одржуваат протести по соборувањето на премиерката Аунг Сан Су Чи во превратот од 1 февруари, кога стотици илјади демонстранти излегоа на улиците да протестираат против хунтата.

Властите уапсија стотици луѓе по државниот удар, многу од нив државни службеници, кои ја бојкотираа работата како дел од кампањата за граѓанска непослушност.

Стотици полицајци пристигнаа денеска во бродоградилиштето Јаданарбон во Мандалај, на реката Иравади. Нивното присуство предизвика страв кај жителите во областа дека властите ќе се обидат да ги уапсат работниците поради нивно учество во движењето против пучот.

Удирајќи тенџериња и тави, што прерасна во гест на непослушност, демонстрантите почнаа да викаат полицијата да замине. Но, полицијата отвори оган со гумени куршуми, разбивајќи ги демонстрантите и повредувајќи најмалку пет лица. Една жена се здобила со повреда во главата и веднаш и била укажана прва помош.

– Пукањето сè уште трае. Некои луѓе се повредени, изјави претседателот на градската служба за спасување.

Некои странски новинари тврдат дека се слушнале истрели од огнено оружје.

Од почетокот на националните протести пред две недели, властите во некои градови употребија солзавец, водени топови и гумени куршуми против демонстрантите.

UPDATE: At least six injured and 10 people arrested so far in an ongoing crackdown by the police and soldiers using rubber bullets to disperse a protesting crowd near a shipyard in Mandalay. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/HdXWtvXgSj

— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 20, 2021