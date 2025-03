Пол Макартни лобира Џо Кокер да влезе во Рокенрол холот на славните

Покојниот Џо Кокер е претендент за овогодинешниот клас на членови на Рокенрол холот на славните, а на негова страна е Пол Макартни.

Ѕвездата на Битлси напиша писмо до Рок Хол – меѓународна гласачка комисија составена од повеќе од илјада уметници, историчари и професионалци од музичката индустрија – предлагајќи Кокер да биде избран за индукција. „Џо беше одличен човек и одличен пејач чиј уникатен стил создаде неколку фантастични изведби“, напиша Мекартни за пејачката „“Woman to Woman” во писмото до кое дојде Билборд. „Тој отпеа една од нашите песни „With a Little Help From My Friends“, верзија продуцирана од Дени Кордел која беше многу имагинативна“.

Тој продолжи: „Сите луѓе на панелот ќе бидат свесни за големиот придонес што Џо го даде во историјата на рокенролот. И иако тој можеби никогаш не лобирал да биде во Куќата на славните, знам дека би бил исклучително среќен и благодарен да се најде таму каде што заслужува да биде меѓу таквата славна компанија“.

Пејачот на „Let It Be“ слатко ја потпиша белешката „Пол (Мaккартни).

Мaкартни е двократен почесен член на Рокерол холот на славните, бидејќи беше примен во 1988 година како член на Битлси и во 1999 година како соло изведувач.

Кокер, кој почина во 2014 година, е првпат номиниран. Тој е подготвен за класата на Rock Hall во 2025 година заедно со 13 други музички великани, вклучувајќи ги Bad Company, The Black Crowes, Mariah Carey, Chubby Checker, Billy Idol, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Maná, Oasis, Outkast, Phish, Soundgarden и The White Stripe.

Класата за 2025 година ќе биде откриена кон крајот на април, а годинешната церемонија за воведување во Рокенрол Куќата на славните ќе се одржи во Лос Анџелес оваа есен, а повеќе детали ќе бидат објавени во наредните месеци.